Gurmeler mutfağa girip yemek yaptı

PARİS merkezli Chaine des Rotisseurs Antalya Şubesi'nden 14 üye, Dünya Gurme Günü'nü eşleri ve misafirleri ile birlikte sürpriz bir etkinlik düzenleyerek kutladı. Görevleri yemek ve içecekleri tatmak, eşleştirmek, yemek ve içmeyi bir sanat haline getirmek olan Chaine des Rotisseurs üyeleri, yemek okulu olan Ananas Cooking School mutfağına girdi. Okulun profesyonel aşçılarının gözetiminde becerilerini sergileyen Antalyalı gurmeler, eşleri ve misafirler, İtalyan mutfak mezelerinden bruschetta, bir mantı çeşidi olan peynirli ravioli ile geleneksel tatlı tiramisu yaptı. Gurmeler daha sonra yaptıkları meze, mantı ve tatlıyı birbirlerine ikram etti. Chaine des Rotisseurs Antalya Başkanı Nihat Tümkaya, neşe içinde geçen World Chaine Day kutlamasına ev sahipliği yapan Ananas Cooking School sahibi Ekaterina Soyaslan'a teşekkür ederek, derneğin plaketini sundu.