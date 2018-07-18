Güreşte Antalya lobisi!

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık kategorisinde Ali Gürbüz ve Recep Kara'nın müsabakasında 'puan' tartışması yaşanmıştı. Puanlama bölümünde iki taraf da yendiğini düşünerek sevinç yaşarken, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) üzerinden yapılan incelemede Ali Gürbüz galip sayıldı. Göz göre göre hakem hatasıyla elenen Racep Kara, Ordu Olay Gazetesine sert açıklamalarda bulundu. Kara, açıklamasında Antalyalı hakemlere yüklendi. Kara şu ifadelerde bulundu

“Senelerdir bir Antalya lobisidir gidiyor”

Oradaki hakem heyetine yaptığımız itirazlar sonuç vermedi. Ben 22 yıldır o sahada güreş yapıyorum. Bütün sevinçleri yaşadık orada. Bu güreşi o hakemler ne kadar biliyorsa bir o kadar bizde biliyoruz. Ben kimsenin hakkını hukukunu gasp edecek, kimsenin hakkını isteyecek bir yapımız yok. Benim hakkım yenilmesin. O kadar orada net hakkım yenildiği için biz haklı olarak itiraz ettik. Hakemden elimizin kaldırılmasını istedik ama Kırkpınar’da senelerdir bir Antalya lobisidir gidiyor. En son patlama noktasına geldi, rakibin elini de kaldırınca bende orada isyan ettim. Nitekim güreşten sonra da bütün Merkez hakem komitesinin üyelerini hepsini görevden aldılar. Demek ki sıkıntı var ki aldınız ama benim hakkım yendikten sonra ne yapayım ben alsan ne olur? Orada çünkü bir senenin emeğini orada iki güne sıkıştırıyoruz çok büyük emek, fedakarlıklar var. Orada hakkın göz göre göre yenilince insan zıvanadan çıkıyor yani, o tarz hiç hoş olmayan şeyler oldu.

“Şimdi tam patlama noktasına geldi”

Kule hakemlerinin yüzde 70-80’i benim geçmişte rakibimdi ama Antalya’nın kule hakemliği, yağlı güreş yöneticileri arasında bir ağırlığı var. Merkez hakem komitesinde Antalyalıların sözü geçiyor. En büyük güreş organizasyonlarının yapıldığı yer Antalya’dır. O yüzden orada Antalya lobisi biraz daha kuvvetli. Senelerdir bu insanlarla uğraşıyorduk şimdi tam patlama noktasına geldi. Böyle adaletsiz iş yaptıklarından dolayı ötürü bende bir daha Kırkpınar’da güreşmeyeceğimi ifade ettim. Bu adamlar, bu sistem aynı bu şekilde devam ettiği müddetçe benim için Kırkpınar bitmiştir dedim. Piyasada güreşirim ama bu şartlar altında ben emeğimi daha onlara yedirecek hakkım yok. Yani hiç çıkmam güreşmem daha iyi. Bu Kırkpınar’a gelen güreş seyircisi güreşi çok iyi bilir, hakem heyetini komple yuhaladılar, insanların gözüne baka baka yanlış yapılmasın.

“Herkes bize yapılan hukuksuzluğu gördü”

Serhat Balcı, Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu, başpehlivanı üçüncü olmuştur. Birinci olup altın kemerde alabilirdi ama çeyrek finalde çok sıkı bir maç yaptı. 2014 Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı’yı yendi yarı finale yorgun çıktı. Rakibinin maçı ona göre çeyrek finalde kısa sürdü, rakibi dinlenerek çıktı karşısına. Dolayısıyla bizim sporcumuz çok yorgun çıktı yarı final maçına nitekim kaybetti ama tebrik ediyorum. Kendisi kanının son damlasına kadar mücadele etti. Arkadaşlarımız şahsım ve ekibim ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni, Ordu ilini Kırkpınar Güreşleri’nde bütün Türkiye’nin gözü önünde başarıyla temsil ettiler. Enver Yılmaz başkanımız da bize destek için cumartesi günü orada oldu. Ona da bize ve sporculara verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Orada herkes bize yapılan hukuksuzluğu adaletsizliği gördü. Başkanımızda isyan etti ama sonuçta olan bize oldu. Belki altın kemeri orada ben takacaktım. Ben Kırkpınar’da derece yapan Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Serhat Balcı, Ali Gürbüz sporcu, güreşçi arkadaşları tebrik ediyorum. Ben yapılan haksızlığa isyanım vardı ona itiraz ettim. Gerekende yavaş yavaş olmaya başladı. Merkez hakem komitesi görevden alındı artık sırayla önümüzdeki günlerde başka şeylerde olabilir.