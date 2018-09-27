Güneştekin ve Çoban Ressam okulu boyayacak

ANTALYA Film Festivali'nin sanatsal afişine imza atan ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve 'Çoban Ressam' olarak adını duyuran Sinan Demir, etkinlik kapsamında Korkuteli'nin Ulucak Şehit Mustafa Demir İlköğretim Okulu'nun duvarını boyayacak. 28 Eylül'de çocuklarla gerçekleştirilecek etkinlikte Ahmet Güneştekin ve Sinan Demir çocukların hayatına renk katacak.



'RESME YÖRÜK ÇADIRINDA BAŞLADIM'



Beydağlarında keçi çobanlığı yaparken eline aldığı yağlı boya fırçasıyla hayatı değişen Sinan Demir, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında doğduğu köyün okulunu boyamanın mutluluğunu yaşıyor. Resim aşkının Beydağlarının eteklerinde çobanlık yaparken başladığını ifade eden Demir, "Yörük çocuğuyum, bu köyün dağlarında 22 yaşına kadar çadırda büyüdüm. Beydağlarındaki çadırların içerisinde 12 yaşında resim yapmaya başladım. Ortaokul öğrencisiyken Antalya'da bir resim atölyesine gidiyordum. 16 yaşında hayran olduğum kişi Coşkun Aral'la tanıştım. O benim dünya gözüm oldu. Dünya Çocukları Resim Yarışması'nda dünya 3'üncüsü, Cumhuriyetin 80'inci Yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen Açık Öğretim Liseliler Arası Resim Yarışması'nda Türkiye birincisi oldum. Kişisel sergiler açtım" dedi.



ÇOCUKLARIN HAYATINA RENK KATMAK İSTEDİK



Çocukluğunun geçtiği Ulucak Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Demir İlkokuluna resim yapma şansına sahip olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Sinan Demir, şunları kaydetti:



"Antalya Film Festivali'nin bu anlamlı organizasyonuna, Türkiye'nin en önemli isimlerinden Ahmet Güneştekin ile birlikte davet edildik. Bu okulun bir binasının duvarını ben diğerini Ahmet Güneştekin boyayacak. Amacım bu okuldaki çocuklara güzel bir umut bir ışık verebilirsek en azından 3 -5 çocuğun hayatını güzel şeylerle değiştirebilirsek bu etkinlik amacına ulaşır. Öğrenciler bizi gördüklerinde çok heyecanlandı ve bizimle resim yaptıkları için de çok mutlu oldu. Okulumuzun bu binasına hem Antalya'mızı hem de festivali anlatan bir resim yapacağız."



Kurumların uluslararası bir organizasyon yaparken taşraya, köylere ve halka inmesinin önemli olduğunu belirten Sinan Demir, organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.