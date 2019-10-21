banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Güneşin kentinde buz hokeyi turnuvası

Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunan 450 metrekare genişliğiyle Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pisti, ay sonunda düzenlenecek Minikler Ligi Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi, ‘Minikler Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

ANTALYA 21.10.2019, 11:49
Güneşin kentinde buz hokeyi turnuvası
banner404

MURATPAŞA Belediyesi’nin iştiraki Falez AŞ’le birlikte hayata geçirdiği Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunan buz pisti, hafta sonu Minikler Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. 450 metrekare genişliğe sahip Antalya’nın tek doğal buz pistinde gerçekleşen turnuvada Antalya Akant Koleji ve Eskişehir Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Ankara’da 26-27 Ekim’de düzenlenecek Minikler Ligi Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi düzenlenen turnuvada minik hokeyciler 4 maç üzerinden karşı karşıya geldi. Antalya’da ilk kez düzenlenen turnuvada maçlar oldukça çekişmeli geçerken turnuvanın sonunda kazanan ‘dostluk’ oldu.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turnuvanın sonunda, her iki takımın antrenörlerine plaketlerini takdim ederek Ankara’da yapılacak şampiyonada başarı dileklerini iletti. Teneffüs Park içinde bulunan pistin Antalya’nın tek doğal buz pisti olduğunu ve kentin en büyüğü olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, aynı anda 60 kişiye hizmet verebilen bu tesisle Muratpaşa Belediyesi olarak turnuvalara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

#Güneşin kenti #buz hokeyi #muratpaşa belediyesi
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
İmsak 05:44
Güneş 07:04
Öğle 12:47
İkindi 15:51
Akşam 18:20
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Galatasaray 8 13
6. Sivasspor 8 12
7. Konyaspor 7 12
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Altay 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Keçiörengücü 8 14
6. Balıkesirspor 8 13
7. Fatih Karagümrük 7 12
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Osmanlıspor 7 7
14. Adanaspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. M. United 9 10
14. Everton 9 10
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545