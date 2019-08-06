Güneşin Evi Türkiye Festivali sona erdi

KEMER Belediyesi destekleriyle FİLİZ Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Güneşin Evi Türkiye Festivali'ne Türkiye dahil olmak üzere Tataristan, Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Yakutistan, Özbekistan, Moldova, Çerkes Özerk Cumhuriyeti, Ahıska Türkleri Birliği'nden 410 çocuk katıldı. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki genç yeteneklere Türkiye'yi tanıtmak, Türkiye ile diğer ülkelerin dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen festivalin 3. etabına Kemer Belediyesi başkan yardımcıları Mustafa Bilici ile Adnan Öney, meclis üyesi Ferhan Fidan, FİLİZ Derneği Başkanı Yana Balta katıldı. Festival kapsamında kendi ülkelerine ait dans gösterileri ve halk oyunları oynayan çocuklar, yaptıkları gösteriler ve şovlarla renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde konuşma yapan Başkan Yardımcısı Mustafa Bilici, organizasyonun Kemer'e büyük katkısı olduğunu belirterek, "Başkanımız Necati Topaloğlu'na organizasyona verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kemer'de uluslararası birçok organizasyon yapılıyor. Bu tür etkinliklere belediye olarak her zaman destek vermeye hazırız" dedi. Başkan Yardımcısı Adnan Öney, Kemer'de sanata ve sanatsal faaliyetlere başta Belediye Başkanı Necati Topaloğlu olmak üzere tüm ekiple destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Festival sonrası Bilici ve Öney, katılımcılara teşekkür belgesi verdi. Dernek Başkanı Yana Balta ise desteklerinden ve turizme yapmış olduğu katkılardan dolayı başta Başkan Topaloğlu'na ve tüm belediye ekibine teşekkür etti.



