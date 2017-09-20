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Gündoğmuş'ta grup yolları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş ilçesine bağlı Karadere-Güneyyaka mahalleleri ile Karadere-Ortamahalle yaylası grup yolunda asfalt hazırlığına başladı

Gündoğmuş'ta grup yolları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş ilçesine bağlı Karadere-Güneyyaka mahalleleri ile Karadere-Ortamahalle yaylası grup yolunda asfalt hazırlığına başladı

20 Eylül 2017 Çarşamba 21:40
Gündoğmuş'ta grup yolları yenileniyor
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KIRSAL Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından toplam 23.5 kilometre uzunluğunda olan yolun bozulan kısımları sökülerek tekrar onarılıyor ve yol şarampolleri temizleniyor. Silindir vasıtasıyla sıkıştırılan yolun uzun ömürlü olması sağlanıyor. Bakım onarım faaliyetlerinin bitimiyle yol filler malzemesiyle kaplanacak. Ardından sathi asfaltla kaplanacak.
YOLLAR MODERN HALE GELİYOR
Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Altyapı ve stabilize ekibiyle bir araya gelen Akdemir, “2017 programımıza Gündoğmuş'a bağlı Karadere-Güneyyaka mahalleleri ve Karadere Ortamahalle Yaylası yol çalışmalarımızla devam ediyoruz. Yollarımızı modern ve günümüz koşullarına uygun hale getiriyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir BelediyesiGündoğmuş
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