Gündoğmuş'ta grup yolları yenileniyor

KIRSAL Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından toplam 23.5 kilometre uzunluğunda olan yolun bozulan kısımları sökülerek tekrar onarılıyor ve yol şarampolleri temizleniyor. Silindir vasıtasıyla sıkıştırılan yolun uzun ömürlü olması sağlanıyor. Bakım onarım faaliyetlerinin bitimiyle yol filler malzemesiyle kaplanacak. Ardından sathi asfaltla kaplanacak.

YOLLAR MODERN HALE GELİYOR

Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Altyapı ve stabilize ekibiyle bir araya gelen Akdemir, “2017 programımıza Gündoğmuş'a bağlı Karadere-Güneyyaka mahalleleri ve Karadere Ortamahalle Yaylası yol çalışmalarımızla devam ediyoruz. Yollarımızı modern ve günümüz koşullarına uygun hale getiriyoruz" dedi.