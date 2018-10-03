Gündoğmuş'ta asfalt çalışması

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ilçelerdeki yol çalışmalarını sürdürüyor. Gündoğmuş ilçesine bağlı Karadere ve Güneyyaka mahalleleri grup yolu asfaltlanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı altyapı ekipleri, grup yolunda ihtiyaç duyulan bölgelere büz koyarak şarampolleri temizledi, dar bölgelerde genişletme çalışması yaptı, zemini çok bozuk bölgeleri ise iş makinalarıyla sökerek tekrar sıkıştırdı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler, 13 kilometre uzunluğundaki grup yolunun altyapısı tamamlanan bölümlerinde sathi asfalt çalışmalarına başladı. Kısa sürede tamamlanacak olan yolda ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Danışmanı İsa Akdemir ve Karadere Mahalle Muhtarı Sadık Atay yapılan çalışmaları inceledi. Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Muhtar Atay, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ve ekibine teşekkür etti.