Gündoğmuş Kültür Merkezi açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gündoğmuş Kültür Merkezi açılıyor. Kültür merkezi, 5 yıldızlı otel konforundaki misafirhanesi, 300 kişilik konferans salonu ve diğer donatıları ile ilçenin önemli bir eksiğini giderecek.

Gündoğmuş Kültür Merkezi açılıyor
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SON 4,5 yılda Gündoğmuş'a önemli hizmet ve yatırımlar gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçede önemli bir ihtiyaca cevap verecek kültür merkezinin yapımını tamamladı. Yaklaşık 4 bin m2 kapalı alan üzerine inşa edilen ve Gündoğmuş halkının ihtiyaçlarına cevap verecek birçok fonksiyonu içeren kültür merkezi, 12 Kasım Pazartesi günü hizmete açılıyor. Zemin katta pazar alanı, üst katlarında ise idari ofisler, misafirhane, 300 kişi kapasiteli tiyatro-konferans salonu, kulis ve fuayesi bulunan kültür merkezi, Gündoğmuş'un sosyal ve kültürel yaşamına renk katacak.

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