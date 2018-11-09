Gündoğmuş Kültür Merkezi açılıyor

SON 4,5 yılda Gündoğmuş'a önemli hizmet ve yatırımlar gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçede önemli bir ihtiyaca cevap verecek kültür merkezinin yapımını tamamladı. Yaklaşık 4 bin m2 kapalı alan üzerine inşa edilen ve Gündoğmuş halkının ihtiyaçlarına cevap verecek birçok fonksiyonu içeren kültür merkezi, 12 Kasım Pazartesi günü hizmete açılıyor. Zemin katta pazar alanı, üst katlarında ise idari ofisler, misafirhane, 300 kişi kapasiteli tiyatro-konferans salonu, kulis ve fuayesi bulunan kültür merkezi, Gündoğmuş'un sosyal ve kültürel yaşamına renk katacak.