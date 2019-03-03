Gülay, kolejliler için sahnede

KIRMIZI Çizgi Koleji'nin 'Kırmızı Geceler: Bir Şiir Bir Nota' gecesi, Makina Mühendisleri Odası Salonunda gerçekleşti. Gecede bestelenmiş şiir ve şarkılar, Kırmızı Çizgi Koleji öğrencileri ve öğretmenleri tarafından söylendi. Melih Cevdet Anday'ın 'Şinanay'ından, Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Sessiz Gemi'sine kadar bestelenmiş birçok şiir ve bestelenmiş şarkı seslendirildi. Gecenin en büyük sürprizi ise şarkıcı Gülay oldu. Kolejin davetiyle geceye katılan Gülay, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini söyleyerek büyük alkış aldı. Gülay, 'Gri' albümünden 'Mucize' ve kendi bestesi olan 'Cesaretin Var mı Aşka' şarkılarını da seslendirdi. Kolej kurucuları Devrim Çetin Sunan ve Arif Sunan'ın davetiyle Antalya'da olduğunu belirten Gülay, "Güzel bir organizasyon olmuş. Ayrıca Kırmızı Çizgi kurucularını da tebrik ederim. Çünkü çocuklarımıza şiiri ve müziği sevdiren, teşvik eden bir eğitim sistemini uyguluyorlar. İçerisinde sanatın, müziğin, şiirin olmadığı bir eğitim düşünemiyorum. Bütün şiirlerde ve şarkılarda gözlerim doldu. Aralarında çok yetenekli çocuklar vardı. Bir kere sahne tozunu yuttular bugün, artık onları belki ilerde sahnelerde görürüz. Bütün çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi büyük bir duygu yoğunluyla izledim. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.