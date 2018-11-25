Granada’da iki dev organizasyon 

ALANYALI hayırsever işadamı Hacı Osman Üçdan’ın sahibi olduğu Granada Luxury Belek Otel, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın 'Biz Anadoluyuz Projesi'nin kapanış törenine ve 'Doğu Akdeniz'den Basra'ya Krizler ve Düzen' temalı 3. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın 'Biz Anadoluyuz Projesi'nin Antalya'daki kapanış töreninde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Antalya'da 3 binin üzerinde çocuğu ağırlayan 5 yıldızlı otellerin sahipleriyle bir araya geldi. Biz Anadoluyuz Projesi'nin kapanış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı. Bakan Soylu, projeye destek veren tüm turizmcilere teşekkür ederek plaket verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Granada Luxury Belek Otel’in başka bir salonunda gerçekleştirilen 'Doğu Akdeniz'den Basra'ya Krizler ve Düzen' temalı 3. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu'na katıldı. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumda Soylu, ülke genelinde terörle mücadelede gelinen son durumla ilgili bilgiler verdi.