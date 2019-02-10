Gönüllünün Gücü toplantısı

EFEM Akdeniz İl Sivil Toplumla İlişkiler Gençlik ve Spor Kulübü ‘Gönüllünün Gücü’ adı altında toplantı düzenledi. Toplantıya Dernek Başkanı Rahmi Turan, Avrupa Birliği Başkanlığı adına Antalya’da faaliyetlerin takibi ve organizasyonlarını takip eden Selman Çetin, SivilAnt Temsilcisi Sibel Mehter, Derneği Çalışmaları ve Projeleri hakkında Necla Turan -Erhan Korkmaz bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan Dernek Kurucu Üyesi Hakan Leventoğlu da dernek faaliyetleri ve AB projeleri hakkında bilgi verdi. Selman Çetin, “Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen ‘Yerel STK’lar Hibe Programı’ Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından katılım öncesi yardım aracı (IPA ll) 2014 programı kapsamında finanse edilmektir. Program yerel STK’ların politika belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımlarını sağlamak için kapasitelerini güçlendirmeyi ve idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamakta. Hibe programı kapsamında Türkiye’den 15 farklı ilden 38 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 2 milyon 100 bin Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır Program TC Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte. Sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve ihale birimidir. Antalya’nın da bin 27 Proje ile 55 milyon TL proje bedelinden de istifa de ettiğini belirtmek isterim. Türkiye’de bu projeleri gerçekleştirmede Antalya ilk sıralarda yer alan r şehir ünvanına sahiptir” dedi. Dernek Başkanı Rahmi Turan İse, “Derneğimiz Gönüllü çalışmalar yürüten bir dernek. STK’ların kapasitelerini genişletme projesi adı altında organize ettiğimiz bu toplantımız büyük bir ilgiyle karşılandı. Üniversitelerimiz başta olmak üzere STK’ların AB projelerinden faydalanma rotaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Gönüllülük esasına dayanılarak yürütülen bu çalışmaları önemsiyoruz. Derneğimiz bir çok AB projesini başarıyla tamamlamış ve Avrupa Birliğine Üye ülkeler tarafından yakından tanınan ve bilinen bir dernek kimliğindedir. Bu toplantımızı da bizim gibi üreten ve faaliyetler gerçekleştiren derneklerimizin AB projelerinden nasıl faydalanması gerektiği hususları konusunu kendileriyle paylaştık” diye konuştu