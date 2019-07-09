Gömbe Doğa Gönüllüleri zirve yaptı

Gömbe Doğa Gönüllüleri, Batı Antalya'nın en yüksek noktası Akdağ'ın 3024 metrelik zirvesine yürüyüş yaptı.

Gömbe Doğa Gönüllüleri zirve yaptı
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GÖMBE Mahallesi'nde 7'si kadın 20 kişiden oluşan Gömbe Doğa Gönüllüleri, araçlarla önce yaklaşık 2 bin 300 metre yükseklikte Kaş- Seydikemer sınırında bulunan İkizgöller'e kadar gitti. Yusuf Şahin ve Ali Ekinci'nin ekip liderliğindeki grup, yürüyüşe geçti. Grup, verilen kısa molalara sonunda yer yer 3-4 metre kalınlığa ulaşan kar tabakasından geçerek 3024 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine çıktı. Zirvede Türk bayrağı açan grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra inişe geçti. İkizgöller, Nasuh Gölü, Küçük ve Büyük Karagölü, Girdev Yaylası'nı, Karaçay, Elmalı ve Gömbe Ovalarını izleyen grup, hatıra fotoğrafı çekti. 25 kilometre süren yürüyüş, Subaşı Yaylası'nda sona erdi.

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