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Gölgesine sığınılan dut ağacı, otomobilin üzerine devrildi

Antalya’da gövdesi kuruyan dut ağacı, 1 saat önce gölgesine konulan bir arabanın üzerine devrildi. Komşuların haber vermesiyle arabasının yanına gelen öğretmense büyük şaşkınlık yaşadı.

ANTALYA 30.08.2019, 10:37 Melike Temir
Gölgesine sığınılan dut ağacı, otomobilin üzerine devrildi
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OLAY, dün Muratpaşa ilçesi Kızıltıprak Mahallesi 963 sokak girişinde saat 15.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini dut ağacının gölgesine koyan öğretmen Aykut Kayabaşı, istirahat etmek için evine gitti. Kayabaşı’nın gitmesinin ardından bir saat sonrası gövdesi çatlayan dut ağacı büyük bir sesle 71 FE 436 plakalı aracın üzerine düştü. Komşuların haber vermesi üzerine sokağa gelen Kayabaşı, arabasının üzerine dut ağacının yıkıldığını görünce büyük bir şok yaşadı. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı güvenlik amaçlı araç ve yaya trafiğine kapattı. Talep edilen belediye ekipleri, kepçeyle ağacı otomobilin üzerinden kaldırdı. Gövdesi oldukça kuruduğu gözlenen dut ağacı, belediye ekipleri tarafından parçalar halinde kesilerek bölgeden alındı. Aracın tavan kısmı tamamen çökerken, Kayabaşı uzun süre otomobilinin yanından ayrılmadı. Trafiğe kapatılan sokak ise ekipler tarafından tekrar açıldı. Arabasının oldukça hasar gördüğünü belirten Aykut Kayabaşı, “Arabamı buraya koymuştum. 1 saat sonrası bu olay olmuş. Komşular haber verince koşarak geldim. Kendi kendine yıkılmış. Aracımın durumu oldukça kötü” dedi. 

#Antalya #dut ağacı #Otomobil
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