Göksu'nun yollarına refüj

ULAŞIM ağını son 10 yılda yeni yol ile güçlendiren Kepez Belediyesi, mevcut yolların asfaltlama ve refüj çalışmalarını da tamamlıyor. Uzun mesailerle ilçenin ulaşımını kuvvetlendiren Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Göksu Mahallesi 6806 Sokak ile Suphi Türel Caddesi boyunca refüj çalışmaları gerçekleştirdi. Göksu Suphi Türel Caddesi'nde 687 metre, 6806 Sokak üzerinde de 500 metre refüj çalışması gerçekleştiren ekipler, toplamda bir kilometrenin üzerinde bir alanda çalışmaları tamamladı.



"Her şey güzel bir Kepez için"

"Yol Medeniyettir" anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geride bıraktıkları iki dönemde olduğu gibi bu dönemde de yol çalışmalarını sürdürerek ilçenin ulaşım ağını daha güçlü ve daha modern bir hale getirecek çalışmaları planladıklarını ifade etti. Fen İşleri ekipleri, asfalt, kaldırım, refüj gibi bir çok hizmeti eş zamanlı olarak farklı bölgelerde yürütürken, Göksu'da bulunan her iki caddenin refüj çalışmalarında sona gelindi. İşlerini titizlikle yapan Kepez Belediyesi personeli, ilçede ulaşımdan temizliğe, yol çalışmalarından kaldırım ve park hizmetlerine kadar bir çok alanda örnek bir emek harcayarak daha güzel bir Kepez için çalışıyor. Tütüncü, personeline bu takdire değer çalışmaları için teşekkür ederek, Göksu'nun yeni yol ve refüj çalışmalarının ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.