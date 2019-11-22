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Gitar Festivali başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin ODTÜ Antalya Mezunları Derneği’yle bu yıl 8’incisini düzenlendiği Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Massimo Delle Cese konseriyle başladı. Antalyalı sanatseverler, festival için; Türkan Şoray Kültür Merkezi’ni doldurdu.

ANTALYA 22.11.2019, 13:43
Gitar Festivali başladı
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GENEL sanat yönetmenliğini klasik gitarın dünya çapındaki ismi Ahmet Kanneci’nin yaptığı 8’inci Uluslararası Gitar Festivali, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başladı. Muratpaşa Belediyesi’nin ODTÜ Antalya Mezunları Derneği’yle birlikte düzenlediği Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Massimo Delle Cese konseriyle başladı. 23 Kasım Cumartesi günü final konseriyle tamamlanacak olan festivalin ilk günü, Antalyalı sanatseverler; Türkan Şoray Kültür Merkezi’ni doldurdu.Uluslararası Antalya Gitar Festivali’nin ilk konserinde; 4. İtalya Ulusal Gitar Yarışması’nda 15 yaşında birincilik kazanan ve sayısız ödül sahibi olan Massimo Delle Cese sahneye çıktı. Massimo Delle Cese gitarıyla, salonu tıklım tıklım dolduran Antalyalı sanatseverleri adeta büyüledi. Cese’nin performansı ayakta alkışlandı. Günün anısına Cese’ye plaket ve çiçek sunuldu. Plaketi Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek, Festival Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci ve Antalya eski Milletvekili Mustafa Akaydın verdi.Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı yaptığı kısa açış konuşmasında şunları söyledi; “ODTÜ Mezunları Derneği ile birlikte düzenlediğimiz, sayın Ahmet Kanneci’nin sanat yönetmenliğini üstlendiği festivalimizde bu yıl da, ülkemizden ve dünyadan çok saygın gitar sanatçılarını dinleme fırsatı bulacağız” dedi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın katkıları ile hayata geçirdikleri ODTÜ Gençlik Parkı’nı da anlatan, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek; Uluslararası Gitar Festivali’ni imece usulü düzenlediklerini söyledi. Şimşek; “Sene de bir gün de olsa keyifli anlardan biri bu 3 gün. Çok hızlı geçiyor” diye konuştu.Festivalin genel sanat yönetmenliğini üstlenen klasik gitarın dünya çapındaki ismi Ahmet Kanneci, “3 yıldır yaptığımız bu festivalimizin devam etmesini istedik. Sağolsun Ümit başkanımız bize sahip çıktı. Öyle sahip çıktı ki 5 yıldır devam ediyoruz. Umuyorum ki daha çok 5 yıllar devam edeceğiz” diyerek Antalyalı sanatseverleri selamladı.Festival için Türkan Şoray Kültür Merkezi salonunu dolduran sanatseverlerden Teoman Mete; “Muratpaşa Belediyesi’nin kültür ve sanata katkılarını çok olumlu buluyoruz. Gitar çalan, gitar tınılarını seven biri olarak festivali ilgi ile izliyorum”, Bilgi Gaznepoğlu Aman ise; “Bu yıl sekizincisi düzenlenen Antalya Uluslararası Gitar Festivali’ne büyük zevkle katılıyorum. Geçen sene muhteşemdi. İple çektim. Bu sene de öyle olacağına inanıyorum. Böyle bir festivali kazandırdığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Harika bir festival” yorumunda bulundu.Festivalin ikinci gününde Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde; gitar-saz kardeşliği başlığı ile, Andres Segovia ‘onur madalyası’ sahibi Uluslararası Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci, 2013’te İspanya-Linares’te düzenlenen Uluslararası Andrés Segovia Gitar Yarışması’nda Birincilik Ödülü alan Özcan Dal, Neşet Ertaş Kültür-Sanat (2018), On Dokuz Mayıs Üniversitesi Halk Müziğine Hizmet (2009) ve Truva Kültür-Sanat (2005) ödülleri sahibi Doc.Dr. Okan Murat Öztürk ve Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat Sorumlusu İlke Türkdoğan sahne alacak.Festivalin kapanış gecesi olan 23 Kasım Cumartesi günü ise adına uluslararası gitar yarışmaları düzenlenen efsanevi gitarist Alirio Diaz’ın oğlu Senio Alirio Diaz ile UNESCO Uluslararası Kulübü Onur Madalyası sahibi Salvatore Daniele Pidone konseri gerçekleştirilecek.

#Gitar Festivali #muratpaşa belediyesi #ODTÜ Antalya Mezunları Derneği #Antalya Gitar Festivali
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