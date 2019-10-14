Gırtlağı ve yutağının yarısı alınan Dilek, omurilik ameliyatı oldu

EVLİ ve 1 kız çocuk annesi Dilek Demir, ilk kez 13 yaşındayken, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu Demir'e, nazofarenks (üst yutak- geniz kanseri) tanısı koyuldu. İstanbul'daki hastanede tedavisine başlanan Demir, önce kemoterapi gördü ardından 45 gün ağır radyoterapi aldı. Sağlığına kavuşan Demir, zamanla ses kısılması ve yutkunma problemleri yaşadı.Veli Demir (37) ile 2010 yılında evlenen Dilek Demir, oturduğu Kemer'den komşu ilçe Finike'ye gelin gitti. Demir, 2014'te Yade adını verdikleri kızına hamile olduğu dönemde, nefes darlığı ve yutkunma sorunları yaşamaya başladı. Doğumdan sonra yeniden doktora giden Demir'in hastalığının nüksettiği tespit edildi. Demir, 2017 yılına kadar İzmir, Ankara, Antalya ve İstanbul'daki pek çok doktora götürüldü. Uzmanlar, aldığı radyoterapi nedeniyle Demir'in boğazının yanıp, birbirine yapıştığını, nefes alma ve yutkunma sorunlarının da bundan kaynaklandığını belirledi.



'SİZLERDEN DUA BEKLİYORUM'



2 yıldır midesinden beslenen ve kızıyla konuşup, su içebilmeyi hayal eden Dilek Demir, sosyal medya hesabından sağlığını yakından takip edenler için geçen hafta ameliyat olacağını duyurdu. Demir, yaptığı paylaşımda, 'Selam arkadaşlar bugün hastaneye yatış yaptık acil bir şekilde ameliyat olmam gerekiyormuş. Terbiyesiz omurilikteki kemiği yemiş bitirmiş. Felç olmamam için acil operasyon dediler. Bir aksilik olmazsa ameliyata gireceğim. Sizlerden de dua bekliyorum. Sizin desteğinizle çok daha rahat olacak eminim. Rabbim hastane köşelerinde yardım bekleyen herkesin sesini duysun şifa versin' dedi. İstanbul'daki özel hastaneye 10 Ekim'de yatırılan Dilek Demir, 11 Ekim'de omurilik ameliyatı oldu. Eşini yalnız bırakmayan Veli Demir ise Dilek'in ameliyatının iyi geçtiğini, hastanede tedavisinin sürdüğünü, biraz ağrıları dışında sorunu olmadığını söyledi.