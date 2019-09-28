Giritliler Side'de buluştu

SİDE Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Manavgat Belediyesi tarafından Side Girit Kültür Evi'nde 'Giritliler Buluşması' düzenlendi. Giritliler Buluşması'na Antalya Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon, dernek üyeleri ve Antalya'da yaşayan Giritliler katıldı.Girit Kültür Evi önündeki buluşmada Giritliler Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sırcan'ın organizasyonu ile hazırlanan özel Girit yemekleri konuklara ikram edildi. Girit böreği çullama, Girit simidi ve Girit tatlısı, zeytinyağlı sarma, dolma ve nohut unuyla hazırlanan geleneksel ekmek büyük beğeni topladı. Gecede Grup Agata, Girit müzikleri çalarak dinleyicilere keyifli saatler yaşattı. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, Antalya Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon'a katkılarında dolayı 'Özgürce Yaşa Manavgat' anı plaketini sundu. Gecede konuşan Cem Çon, Antalya'da Giritli kültürünün yaşatılmasına katkı koyan Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Çon, "Kentimizde bu kültürün yaşatılması için çalışıyoruz. Side'de bir Giritliler Kültür Evi ve Girit Kahvesi açılışı yapan, gelenek ve göreneklerimizi bir müzede sergileyen Başkan Sözen'in bu çalışmaları, bizlere de şevk ve onur veriyor. Kendisine bu çalışmaları yapmasında dernek olarak elimizden gelen desteği her zaman verdik, vermeye de devam edeceğiz. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.