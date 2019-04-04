Geyikçi, zaferini ikinci kez kutladı

MUSTAFA Geyikçi, Finike İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazın ardından yapılan sayımda, oylarını 3 artırdı. Geyikçi, YSK Antalya İl Başkanlığı'na yapılan itiraz sonucunda da seçimin galibi oldu. Bu kez itiraz sonucu 3 hakim tarafından belirlenen 17 sandık açılarak tekrar sayıldı. Gözlemci kurul tarafından saat 08.30 sıralarında başlayan sayım işlemi saat 19.00'da tamamlandı. Bu sayımın ardından Mustafa Geyikçi, 76 oy farkıyla Finike Belediye Başkanı olduğuna dair ıslak imzalı tutanağı teslim aldı. İkinci kez zaferini ilan eden Mustafa Geyikçi, Finike Adliyesi dışında kendisine destek vermek için gün boyu yanında olan CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'a, Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ile Cavit Arı ve hemşehrilerine teşekkür etti. Mustafa Geyikçi, “Biz seçim sürecinde Finike için ilgili devlet kurumlarıyla uyumlu çalışacağımızı ve Finike'ye hizmet konusunda gerekirse kurumların kapısında dahi yatacağımızın sözünü verdik. Bundan böyle tüm Finikeli hemşehrilerimiz için çalışacağız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Mustafa Geyikçi'yi telefonla arayarak, kendisini kutladı.