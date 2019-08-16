Gençlik Evi için başvurular başlıyor

MURATPAŞA Belediyesi'nin sosyo-ekonomik yetersizlik içerisinde olan ailelerin Antalya'da üniversiteyi kazanan ya da halen üniversiteye devam eden kız öğrencilerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılanması için hizmete açtığı Kızıltoprak Gençlik Evi'ne başvurular pazartesi başlıyor. Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak.Başvuru kabul edilen Kızıltoprak Gençlik Evi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından ilk misafirlerini ağırladı. Öğrencilere evlerinde alıştıkları güvenli ortamı yaratmayı, ailelerin çocuklarıyla ilgili barınma, güvenlik ve sağlık konularındaki endişelerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Kızıltoprak Gençlik Evi, 88 öğrenci kapasitesine sahip. Gençlik evi, üniversite öğrencilerinin yanı sıra, lise okumak için Antalya'ya gelen sınırlı sayıda kız öğrenciyi de kabul ediyor.Gençlik evinde öğrencilere barınma imkanıyla birlikte kahvaltı ve akşam yemeği, 24 saat sıcak su, revir ve sağlık hizmetleri, güvenlik, çamaşırhane ve ütü hizmeti, kablosuz internet bağlantısı ve bilgisayar odası gibi imkanlar da sunuluyor.