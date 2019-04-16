Genç müzisyenlere Bora Duran sürprizi

MURATPAŞA Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Akant Okulları Korosu EXPO Kongre Merkezi'nde vereceği konserin provalarını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde sürdürüyor. Klarnet, bağlama, saksafon, keman gibi farklı enstrümanların bulunduğu 84 kişilik Gençlik Orkestrası ve Akant Okullarının 166 öğrenciden oluşan korosu, konserde Selami Şahin'den James Brown'a, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş ve Yeşim Salkım'a 15 parça seslendirecek. Genel yönetmenliğini ve orkestra şefliğini Furkan Üstündağ'ın koro şefliğini Nilüfer Beşer'in yaptığı konserde Fulya Ölmez Zorlu ve Toygarhan Atuner solist olarak yer alacak. Konser, 5 bin kişilik EXPO Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Furkan Üstündağ yönetiminde Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası 'Bu Toprağın Sesleri' konseri için provalarına Değirmenönü Kültür Merkezi'nde devam ederken bir sürprizle karşılaştı. Konserde seslendirecekleri Bora Duran'ın geçen yıla damgasını vuran 'Sana doğru'nun provası sırasında ünlü şarkıcı genç müzisyenleri ziyaret etti. Bora Duran gençlerle bir süre sohbet ettikten sonra Muratpaşa Belediyesi'nin dev Gençlik Orkestrası eşliğinde parçasını seslendirdi.