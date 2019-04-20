Genç MÜSİAD Antalya'dan yeni dönem yönetim kurulu lansmanı

AÇILIŞ konuşmasını gerçekleştiren Genç MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Ebubekir Yıldız, 30 Kasım 2018 Tarihinde görevine başladığını belirterek, 140 gün gibi bir sürede 75 etkinliğin faaliyete geçirildiğini paylaştı. 24,25,26 Nisan tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde Young Business Academy Programını gerçekleştireceklerini ifade eden Yıldız, 9 farklı konuda 9 farklı konuşmacıyı öğrencilerle buluşturacaklarını ve öğrencileri iş dünyasına hazırlamayı amaçladıklarını vurguladı.



"İyi insan olunmadan iyi bir iş adamı olunmaz "

Yalnızca eğitim programları, tercüme paylaşım programları değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirerek de insanlığa hayırlı ve faydalı projeler üretmeyi hedeflediklerini belirten Yıldız, 28 Nisan Pazar günü, sokak hayvanları için vatandaşlara kedi ve köpek mamasının dağıtılacağını belirtti.



2019 Yılı Vizyon Projesi Antalya'nın EN'leri

2019 Yılının en önemli projesini açıklayan Yıldız, Antalya'nın EN'leri projesini hayata geçireceklerini, belirli sektörlerde faaliyet gösteren belirli firmalardan cüzi miktarda bir katılım bedeli alarak, Genç MÜSİAD Antalya Şubesi olarak gerçekleştirecek saha anket çalışması ile en çok tanınan firmalara ödüllerinin takdim edileceği bir gece düzenleyeceklerini belirten Yıldız, firmalara detaylı bir sonuç raporunun da takdim edileceğini ve bu raporların, hangi firmanın hangi bölgeye daha çok yatırım yapması gerektiğini açıkça ortaya çıkaracağını söyledi,



"Asıl Mesele İnsanlara Hayırlı ve Faydalı Projeler Gerçekleştirmek "

MÜSİAD Antalya Yönetim Kurulu ve Üyelerinin Genç MÜSİAD Antalya’ya verdikleri maddi, manevi desteğin çok önemli olduğunu belirten Yıldız sözlerine şöyle devam etti; “Bizler dünyanın ayartıcı nimetlerini elinin tersi ile itenler olamadıktan sonra, bizler bu makamları insanlığın susuzluğunu giderecek ırmakları akıtmaya vakfetmedikten sonra ceplerimizin para ile dolacak olmasının hiçbir kıymeti yoktur. Bizler insanlığın sorunları ile hemdert olamadıktan sonra, Müslümanların sorunları ile hemdost olamadıktan sonra, ülkemizin sorunları ile hemhal olamadıktan sonra, banka hesaplarımızın para ile dolacak olmasının hiçbir kıymeti yok” Genç MÜSİAD Genel Başkanı Av. Yunus AKBAL yaptığı konuşmada Genç MÜSİAD Antalya’nın , Ebubekir Yıldız ile çok ciddi bir ivme yakalandığını ifade etti. Akbal, projelerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.



"Çok Çalışmalıyız"

Sabah akşam çalışmaları ve daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini ifade eden Akbal; "Her gün yeni bir olayla karşılaşmaktayız. Bugün buraya gelmeden önce haberlerde okudum. Financial Times, ülkemiz hakkında aslı olmayan bir açıklama yapmış ve bu açıklama etkisiyle döviz kurlarında ciddi bir hareketlenme gördük. Bunun sebebi ülke ekonomimizin gerektiği kadar, bunlara müdahale eden ülkeler kadar güçlü olmaması. Bunun sebebi bizim biraz tembelliğimizdir. Onlar gece gündüz uyumadan çalışıyorlar. Bizim de sabah akşam çalışmamız ve daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Biz çalışmazsak yarın çevremizdeki komşu ülkelerin durumuna düşebiliriz." Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, MÜSİAD’ın kurulduğu ilk günden beri yerli ve milli iş insanlarına güvenli bir liman olduğunu belirterek; “Bugün geriye baktığımız zaman 29 yılı devirmiş bir Anadolu irfanı görmekteyiz. MÜSİAD çağa çok iyi hizmet etti” dedi. Güçlü temellerin, güçlü kayalar üzerine kurulduğunu kaydeden Akbal, teknolojiyi ve dönüşümü de iyi yakalamalarını gerektiğini vurguladı. 2002 yılında Genç MÜSİAD’ın kurulduğunu bu sayede yarınları emin adımlarla yürüdüklerini kaydeden Akbal; “Ortaya konulmuş birçok değer vardı. Bu değerlerin gelecekte de yaşaması, aynı duygu ve düşünceleri haykıran bir neslin olması için kurulduk. Bizler kurulduğumuz duygu ve düşüncelerin bilincindeyiz.

Genç MÜSİAD Antalya ailesine yeni katılan üyelere rozet takdiminin de yapıldığı lansman programı, hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.