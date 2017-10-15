Genç dağcının anne ve babası cenaze alınırken ayakta durmakta zorlandı

EDİNİLEN bilgiye göre Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos’ta düzenlenen Kaya Tırmanış Şenliği’nde Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Cansu Nur Özkalp, lider tırmanış esnasında beline bağladığı ipin boşalması sonucu ip ayağına dolandı. İpin ayağa dolanması sonucu dengesini kaybeden 22 yaşındaki genç sporcu, sırt üstü düşüp kafasını kayaya çarptı. Diğer dağcı arkadaşları 22 yaşındaki Karabük Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencisi Cansu Nur Özkalp’i hemen aşağıya indirerek, çağrılan ambulansla hastaneye gönderdi. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen genç sporcu kurtarılamadı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gelen genç sporcunun ön otopsisi tamamlandı. Cansu Nur Özkalp’in cenazesini anne Zekiye, baba Salih Özkalp ile aile yakını Kadir Kese almaya geldi. Anne Zekiye ve baba Salih Özkalp cenaze alınacağı esnada ayakta durmakta zorlandıkları ve gözyaşlarını tutamadılar.

Cenaze aracına koyulan genç sporcunun naaşı, defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi. Cansu Nur Özkalp’in naaşının Ankara Yeni Mahalle Karşıyaka Mezarlığı’na ya da Kızılcahamam’a defnedileceği öğrenildi.

Babasına haber geldiğini ve saat 03.00’de yola çıktığını dile getiren aile yakını Kadir Kese, “Kayalıklardan düştüğü ve kafasını çarptığını söylediler. Uzun bir süredir bu sporla da uğraşıyordu” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Topluluğu Öğretim Danışması Alkan Uğurlu, “genç bir arkadaşımız, tırmanış yaparken ufak bir düşüş yaşadı. Tırmanışta olabilen bir durum, kafasını çarptı. Oradaki arkadaşlar hemen olaya müdahale ettiler. Ambulansla hastaneye kaldırdılar ama müdahalelere rağmen kurtarılamadı” diye konuştu.

22 yaşındaki genç sporcu Cansu Nur Özkalp ile beraber tırmanış yapan sporcu Veli Koçak ise, “Lider tırmanışı yapıyorduk. İpteki boşluktan dolayı sırt üstü kafasını çarptı. Sonra hemen aşağıya indirdik ve hastaneye götürdük” dedi.

