Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
Cinsel gücü artıran en meşhur meyve
Cinsel gücü artıran en meşhur...
Güzelliğiniz sayesinde şansınız artıyor
Güzelliğiniz sayesinde şansınız artıyor
Grip aşısında yeni dönem
Grip aşısında yeni dönem
banner468

Genç dağcının anne ve babası cenaze alınırken ayakta durmakta zorlandı

Antalya’da düzenlenen Kaya Tırmanış Şenliği’nde sırt üstü düşerek kafasını kayaya çarpıp hayatını kaybeden Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Cansu Nur Özkalp’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü

Genç dağcının anne ve babası cenaze alınırken ayakta durmakta zorlandı

Antalya’da düzenlenen Kaya Tırmanış Şenliği’nde sırt üstü düşerek kafasını kayaya çarpıp hayatını kaybeden Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Cansu Nur Özkalp’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü

15 Ekim 2017 Pazar 14:58
Genç dağcının anne ve babası cenaze alınırken ayakta durmakta zorlandı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos’ta düzenlenen Kaya Tırmanış Şenliği’nde Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Cansu Nur Özkalp, lider tırmanış esnasında beline bağladığı ipin boşalması sonucu ip ayağına dolandı. İpin ayağa dolanması sonucu dengesini kaybeden 22 yaşındaki genç sporcu, sırt üstü düşüp kafasını kayaya çarptı. Diğer dağcı arkadaşları 22 yaşındaki Karabük Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencisi Cansu Nur Özkalp’i hemen aşağıya indirerek, çağrılan ambulansla hastaneye gönderdi. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen genç sporcu kurtarılamadı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gelen genç sporcunun ön otopsisi tamamlandı. Cansu Nur Özkalp’in cenazesini anne Zekiye, baba Salih Özkalp ile aile yakını Kadir Kese almaya geldi. Anne Zekiye ve baba Salih Özkalp cenaze alınacağı esnada ayakta durmakta zorlandıkları ve gözyaşlarını tutamadılar.

Cenaze aracına koyulan genç sporcunun naaşı, defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi. Cansu Nur Özkalp’in naaşının Ankara Yeni Mahalle Karşıyaka Mezarlığı’na ya da Kızılcahamam’a defnedileceği öğrenildi.

Babasına haber geldiğini ve saat 03.00’de yola çıktığını dile getiren aile yakını Kadir Kese, “Kayalıklardan düştüğü ve kafasını çarptığını söylediler. Uzun bir süredir bu sporla da uğraşıyordu” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Topluluğu Öğretim Danışması Alkan Uğurlu, “genç bir arkadaşımız, tırmanış yaparken ufak bir düşüş yaşadı. Tırmanışta olabilen bir durum, kafasını çarptı. Oradaki arkadaşlar hemen olaya müdahale ettiler. Ambulansla hastaneye kaldırdılar ama müdahalelere rağmen kurtarılamadı” diye konuştu.

22 yaşındaki genç sporcu Cansu Nur Özkalp ile beraber tırmanış yapan sporcu Veli Koçak ise, “Lider tırmanışı yapıyorduk. İpteki boşluktan dolayı sırt üstü kafasını çarptı. Sonra hemen aşağıya indirdik ve hastaneye götürdük” dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Antalya'da Kaya Tırmanış Şenliği’nde feci ölüm
Antalya'da Kaya Tırmanış Şenliği’nde feci ölüm
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKumlucaDağcıKaya Tırmanış ŞenliğiCansu Nur Özkalp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkanların mutlu günü
Başkanların mutlu günü
Antalya'da toplu ulaşımda esnafın uygulaması yarın başlıyor
Antalya'da toplu ulaşımda esnafın uygulaması yarın başlıyor
Manavgat'ta ehliyetsiz sürücü plakasız motosiklete çarptı
Manavgat'ta ehliyetsiz sürücü plakasız motosiklete çarptı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim