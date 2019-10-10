Genç Akrepler Litvanya'ya uçtu

GELENEKSEL olarak her yıl düzenlenen 10. Ateitis Cup Turnuvası 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye'den sadece Antalyaspor'un da yer aldığı turnuvada Manchester City, Birmingham City (İngiltere), Borusia Dortmund (Almanya), FC Lokomotiv (Rusya), FC Dinamo Minsk (Belarus), Dinamo Kiev (Ukrayna), TJK Legion (Estonya) takımları mücadele edecek.



24 FUTBOLCU GİTTİ



Turnuvada Ramazan Irmak sorumluluğundaki Antalyaspor kafilesinde Yusuf Emre Ertugan (Antrenör) ve Nesrin Kara (Psikolog) ile şu futbolcular bulunuyor: Ömer İlyas Şimşek, Ahmet Güven, Tugay Efe Öz, Serkan Bayraktar, Kayra İlkbaharlılar, Ardacan Tuncer, Ali Işıktan, Ege İzmirli, Mehmet Arda Özmen, Mustafa Efe Sarıca, İlyas Mert Serttaş, Hamza Uludağ, Mert Çelikkaya, Berkay Öcü, Tunahan Kırlı, Ali Emir Çetinkaya, Arda Eymen Parçaoğlu, Aybars Akçay, Ömer Faruk Atçı, Gökhan Şirazi, Yusufcan Türkmen, Ekin Çiftçi, Emre Hamdi, Berat Uzun.