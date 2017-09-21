Gazipaşa'da zihinsel engelli çocuğa darp ve işkence iddiası

YAPILAN kontrolde çocuğun vücudunda morluklar tespit edilip rapor tutuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zihinsel engelli Barış Utku, kendinden yaşça büyük olan akrabasının kendisini daha önce de defalarca dövdüğünü ileri sürerek, "Ben dolaşmaya gidiyordum, beni çağırdı. Paketini eve taşıttı, bir dilim kavun verdi. Sonra da bana Keçiboynuzu topla dedi. Para kaç lira vereceksin dedim. Sonra yüzüme baktı benim kafama vurdu. Sonra oğlu geldi değnekle vurdu. Değnek kırıldı. Daha önce de benim ellerimi yaktı. Ben acı çektim. 3.5 gün çalıştım yanında 100 liramı vermedi. Bana vurdu ağzımdan burnumdan kan aktı, bana küfür etti. Çocuğuna bana taş attırdı" dedi.

Baba Kemal Utku da şikayetçi olacaklarını belirterek, "Çocuğu dövmüş, zorla boynuz toplatmış, akşam da gelirken sövdü. Daha önce de parmaklarının beşini yaktı çocuğun. Babası da çocuğu daha önce dövdü. Biz akrabayız, mahkemelik olmayalım diye seslenmedik. Darp raporu aldık şikayetçi olacağız" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.