Gazipaşa'ya turist getiren şirkete plaket

GAZİPAŞA turuna katılan yaklaşık 35 Litvanyalı turistle birlikte belediye binasına gelen turizmci Mustafa Erkut, Başkan Adil Çelik’i ziyaret etti. Gazipaşa’nın inanılmaz bir doğaya sahip olduğunu belirten Erkut, "3 aydır Gazipaşa’ya ağırlığı Litvanyalı olan turistlerden oluşan tur kafileleri getiriyoruz. Bu süre içerisinde yaklaşık 750 kişiyi ilçeye getirdik. Bu yılki hedefimiz 2 bin turisti Gazipaşa’ya getirmek" dedi.

Günübirlik getirdikleri turistleri özellikle Yalan Dünya Mağarası ve Güney Kral Koyuna götürdüklerini belirten Erkut, "Misafirlerimiz arasında dünyanın dört bir yanını görmüş kişiler de bulunuyor. Yalan Dünya Mağarasını ve Güney Kral Koyunu görenler dünyada böyle bir güzelliğe rastlamadıklarını söylüyorlar. Bizler turlarımızda ayrıca ilçenin otantik muz ve çilek bahçelerini gezdiriyor, dut, incir, yenidünya gibi meyve ağaçlarından misafirlerimize meyve toplatıyoruz. Meyvesini yediğimiz, bahçesini gezdiğimiz üreticilere ek gelir sağlıyoruz. Turumuzu bir cami gezmesi ve İslam’ın anlatımıyla tamamlayarak misafirlerimizi otellerine yolluyoruz" diye konuştu.

Başkan Adil Çelik ise "Sizlerin aracılığıyla yüzlerce kişi ilçemizin birçok önemli değerini görme ve tanıma fırsatı buluyor. İnşallah yaptığımız çalışmaların da katkısıyla Gazipaşamız birkaç yıl içinde çok geniş kitlelerce tanınacak. Her işte olduğu gibi bu süreçte de ilkler unutulmayacak ve gerekli değeri görecektir " dedi.

Çelik daha sonra Mustafa Erkut’a teşekkür plaketi verdi.