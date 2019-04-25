Gazipaşa Tarım Fuarı'nın gözdesi Mango

GAZİPAŞA'DA 4 gün sürecek fuar 79 sektör temsilcisinin katılımıyla başladı. Fuarı düzenleyen Gazipaşa Tarım, Kültür, Turizm, Eğitim ve Yardım Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, katılımcılar hakkında bilgi verdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz üreticinin her zaman yanında olduklarını ve kendilerine destek olacaklarını söylerken törene katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Gazipaşa ilçesinin tarımdaki önemine değinerek üreticiye yanlarında olduğu mesajı verdi. Son olarak konuşan Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar ise "Gazipaşa’mız ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olma yolunda çok hızlı adımlar atmaya başladı. 2018 verilerine göre ilçemizde 518 bin 142 ton tarımsal üretim yapılmış ve bu üretimden dolayı ilçe ekonomimize 1 milyarın üzerinde ekonomik bir katkı sağlamıştır. İlçe ekonomizme büyük katkı yaptığını düşündüğüm tarım fuarının bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



"Türkiye olarak Avrupa’ya daha yakınız ve dalında mango ihraç edebiliriz"

Fuarın gözde stantlarından olan mango standı üretici ve ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği stantların başında yer aldı. Tanesi 5 euro’dan satılan mangoya Avrupa ülkelerinin büyük ilgi gösterdiğini belirten fidan üreticisi Mustafa Ezici, Gazipaşa ikliminin mango üretimi için çok uygun olduğunu söyledi. Mango üretimine 7 sene önce başladıklarını dile getiren Ezici, "Önce denemeler yaptık. 3 sene önce de mango fidanı yetiştiriciliğine girdik. Gazipaşa’da 4-5 bin meyve veren mango ağaçları var. Ve bunlar her sene meyve veriyor. Bu ürün Türkiye ile aynı yörüngede olan İspanya’da yetişiyor. Biz de ülkemizde Datça’dan Hatay’a kadar bu meyveyi üretebiliriz. Avrupa Birliğine dalında mango ihraç edebiliriz. Ağustos ayından Aralık ayına kadar dalında mangonun tane fiyatı 5 euro’dan satılıyor. Avrupa Birliği 600 bin ton mango ithalatı yapıyor. Biz Türkiye olarak Avrupa’ya daha yakınız ve dalında mango ihraç edebiliriz. Elimizde Türkiye’ye yetecek kadar fidemiz hazır bulunuyor. 3 yaşında bir mango fidanını ektiğimiz zaman 1 sene sonra yaklaşık 30 tane mango alabilirsiniz. 10 dönümlük araziye ektiğiniz mango 5-6 yıl sonra 30 ton mango veriyor size. Bu da çiftçiyi ihya eder" dedi. Türk ekonomisine katkı sağlayacak bu ürünün çok lezzetli olduğunu belirten Ekici, mango fidanlarına ilginin yoğun olduğunu söyledi. Ekici, "Yurt dışında buna kral meyvesi deniliyor. Amacımız bu ürünün ithalatını engellemek. Hem Türk çiftçisi para kazanacak hem de Türk halkı çok lezzetli ve sağlıklı bir meyve tüketecek. Bunun öncülüğünü yaptık. Çiftçilerimiz şu anda alıp ekiyorlar. Gösterilen ilgiden çok memnunuz. Üretimi çok kolay olan bu ürünü haftada 2 kere sulamanız yeterli ve tamamen organik bir meyvedir" diye konuştu.