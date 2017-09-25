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'Gazipaşa Sulaması' çalışmaları tam gaz devam

Gazipaşa'da 47 bin 400 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak olan Gazipaşa Sulaması projesinde çalışmalar devam ediyor

'Gazipaşa Sulaması' çalışmaları tam gaz devam

Gazipaşa'da 47 bin 400 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak olan Gazipaşa Sulaması projesinde çalışmalar devam ediyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:56
'Gazipaşa Sulaması' çalışmaları tam gaz devam
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ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da yapımı devam eden toplam 47 bin 400 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak olan Gazipaşa Sulaması projesinde çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Projenin yıl sonuna kadar 13 bin dekar zirai alanı sulayacak kısmının tamamlanması hedefleniyor.

Çeşitli tür ve ebatlarda yaklaşık 140 kilometre’den fazla borunun döşeneceği Gazipaşa Sulaması projesi basınçlı borulu sulama tipinde inşa ediliyor. Gökçeler Barajı’ndan alınacak suyla Gazipaşa Ovası’nda toplam 47 bin 400 dekar zirai alanı sulayacak projenin bu yıl sonunda 13 bin dekarlık kısmının tamamlanması öngörülüyor.

Ülke Ekonomisine yıllık 76 milyon lira katkı

Projenin tamamının hizmete alınması ile bölgede 5 bin 700 kişiye yeni istihdam alanlarının açılması hedefleniyor ve ülke ekonomisine yılda yaklaşık 76 milyon lira ilave katkı sağlanması hedefleniyor. Yaklaşık 105 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen bu projenin tamamının 2019 yılı içerisinde hizmete alınması öngörülüyor.

Yatırımlar Sürecek

Gazipaşa Sulaması projesinin büyük bir sulama projesi olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bu proje ile Gazipaşa’nın verimli topraklarını suyla buluşturacağız. Böylece verim katlanacak. Bölge çiftçimizin refahı, dolayısıyla da ülke refahı artacak. Antalya tarihinde görmediği yatırımı hükümetimiz döneminde gördü. Antalya her şeyin en iyisine layık ve bu ilimize yapacağımız yatırımlar bundan sonra da hız kesmeden devam edecek” dedi.

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GazipaşaSulama ProjesiAlanyaAntalya
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