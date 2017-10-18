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Gazipaşa hakkını arıyor

Gazipaşa'da 1 Ocak-30 Eylül 2017 tarihlerini kapsayan yaklaşık 9 aylık dönemde, İlçe Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na 107 başvuru yapıldı

Gazipaşa hakkını arıyor

Gazipaşa'da 1 Ocak-30 Eylül 2017 tarihlerini kapsayan yaklaşık 9 aylık dönemde, İlçe Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na 107 başvuru yapıldı

18 Ekim 2017 Çarşamba 23:10
Gazipaşa hakkını arıyor
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TÜKETİCİ Hakem Heyeti raporları hakkında bilgi veren Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, "2017 yılının 9 aylık döneminde Tüketici Hakem Heyeti'ne 107 başvurusu yapıldı. Söz konusu dönemde yapılan başvurulardan 62'sine lehte, 45'ine ise aleyhte karar verildi. Başta cep telefonu olmak üzere otel rezervasyonu ve internetten ayakkabı siparişi ile çeşitli konularda Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayette bulunuldu" dedi. 2016 yılının aynı döneminde ise Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan toplam 316 başvurudan 201'i vatandaşın lehine, 115'i de aleyhte sonuçlanmıştı. 2016 yılının 9 aylık döneminde Gazipaşa'da başvuruların çoğunluğu cep telefonu ve bankalar ile ilgili olmuştu. 2017 yılı değerlendirmelerinin hızla devam ettiğini belirten Kaymakam Kaya, "Vatandaşlarımızı özellikle kapıdan satışlar konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum. İnternetten yapılan alışverişlerde 14 gün içerisinde iade yapılabiliyor. Anlaşmazlık olması halinde vatandaşlarımız Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunabilirler" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaTüketici Hakem Heyeti Başkanlığı
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