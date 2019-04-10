Gazipaşa'da Polis Haftası kutlandı

GAZİPAŞA Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, Havalimanı Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl, Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amiri Ramazan Ersöz, TAV Havalimanı İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis teşkilatı mensupları ve aileleri katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törenin ardından Ilgaz tebrikleri kabul etti. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenmesi planlanan kokteyl yağış nedeniyle bir kafede yapıldı. Kokteyle Kaymakam Ali Sakar, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Göktuğ Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Savcı Esra Aksoy, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Gökay Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, "Teşkilatımız 10 Nisan 1845'de Polis Nizamnamesi ile kurulmuş ve bugün 174 yaşında. Zor ve meşakkatli bir meslek sahibiyiz. Yıllardır şehitler verdik, gazilerimiz var. Polislik mesleği gönülle yapılır. Maddiyatla kimse bu mesleği yapamaz. Ailemizle birlikte nice bayramlar diliyorum. Bu ülkeye, millete hizmet etme şansımız hiç bitmesin. Düzgün ve sadece devletin otoritesini dinleyerek, uzun yılar inşallah hizmet ederiz. Polis arkadaşlarıma aileleriyle birlikte huzur ve mutluluk diliyorum" dedi. Kaymakam Ali Sakar, "Şanla şerefle 174 yıldır gururunu ve onurunu taşıdığımız Emniyet Teşkilatı'mızın değerli mensupları, Polis Hafta'nız kutlu olsun. Sizler çok sabırlı, anlayışlı ve aynı zamanda çok ulvi bir mesleğin mensuplarsınız. Sizler toplumda bir rol model olarak, birçok çocuğumuzun olmak istediği polislersiniz. Ailenizle, yakınlarınız birlikte nice mutlu güzel günler geçirmenizi diliyorum. Bugünün şahsında geçmişten günümüze kadar vatanımız için, milletimiz için kanını bu topraklara akıtmış olan şehit polislerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi polislerimize şifalar diliyorum" diye konuştu.