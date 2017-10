Gazipaşa'da kadın çiftçinin okuma aşkı engel tanımıyor

GAZİPAŞA'NIN Doğanca Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 44 yaşındaki Güler Kaptanoğlu, okuma azmiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor

Eşiyle birlikte armut kasalarının altına serdikleri gazeteleri okuyarak, okuma alışkanlığı kazanan 44 yaşındaki kadın çiftçi bu özelliği sayesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düzenlediği kadın çiftçiler bilgi yarışmasında önce ilçe birincisi daha sonra da Antalya il birincisi oldu. İlçedeki pazar yerinde ürünlerini satan Güler Kaptanoğlu, burada da hem satış yapıyor hem de müşteri beklerken kitap okuyor.

Kütüphaneye üye oldu

14 kardeş olan ve ekonomik nedenlerle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Güler Kaptanoğlu, okuma hevesini kitaplarla bastırmaya çalıştı. Bulduğu her fırsatta bir şeyler okumaktan kendini alamayan Kaptanoğlu, bu özelliği sayesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düzenlediği kadın çiftçiler yarışmasında önce ilçe birincisi daha sonra da Antalya il birincisi oldu.

Mahallesinde ürettiği ürünleri her Cuma günü Gazipaşa ilçe merkezinde kurulan sebze ve meyve pazarında satmaya getiren Kaptanoğlu, her fırsatı değerlendiriyor ve yanında getirdiği kitapları okumaya koyuluyor. Başında yazması, ayağına spor ayakkabı ve şalvarı, elinde ise kitabıyla pazara gelenlerin alışık olmadığı bir görüntü sergileyen Kaptanoğlu, görenlerin ilgisini çekiyor.

Kimi müşterisi kendisini yerel gazetede gördüğünü söyleyerek başarısını kutlarken kimisi ise okuduğu kitapları merak edip inceleyerek okumayı bırakmamasını istiyor. Mahalleden komşusu emekli öğretmen Celil Özçelik de Güler Kaptanoğlu'nun azminin ve kitap aşkının herkesçe bilindiğini söyleyerek, "O mahallemizin gülüydü. Yıllarca süren emeğinin karşılığını alıyor" dedi.

Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışmasına, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan bir mühendisin kendisini keşfetmesiyle katıldığını belirten Kaptanoğlu, "Bizim burada her yıl Çekirdeksiz Nar Festivali yapılır. Orada en iyi nar yarışmasına katılmıştım. Mühendis Melek Hanım beni orada fark etmiş ve onun ısrarıyla yarışmaya katıldım. Yine onların ve benim azmim sonucu Antalya'da şampiyon oldum" dedi.

Okumayı çok istedim ama olmadı

İlkokul mezunu olduğunu, okumayı çok istemesine rağmen okuyamadığını söyleyen Kaptanoğlu, "14 kardeşiz. İlkokulu bitirdim, bir yıl ortaokula gittim. Okumayı çok istedim ama olmadı. Bu hevesimi kitaplardan almaya çalıştım. Gazipaşa Halk Kütüphanesine üye oldum. Kitap alırdım, bir hafta süre verirlerdi. Ben 2 günde bitirir yenisini alırdım" diye konuştu.

Dünya klasiklerini çok sevdiğini, özellikle de Rus yazarları severek okuduğunu belirten Kaptanoğlu, Orhan Kemal, Nazım Hikmet ve birçok yeni Türk yazarları da okuduğunu söyledi.

Akşama kadar bahçede ve evde çalıştığını, akşamları ise kitap okuyarak dinlendiğini belirten Kaptanoğlu, eşiyle çok okuması nedeniyle zaman zaman tatlı atışmalar yaşadıklarını söyledi. Eşinin önceleri "Bu yaştan sonra okuyup napacaksın?" dediğini ancak zamanla onun da alıştığını dile getiren Kaptanoğlu, "Sanırım azmimle onu da yendim" dedi.

Tezgah arkasında kendisini kitap okur halde gören müşterilerin memnun olduğunu ve kendisine destek verdiğini belirten Kaptanoğlu, kitap okumanın kendisini için bir aşk olduğunu söyledi. Hayatta olmazsa olmaz 3 aşkı olduğuna vurgu yapan Kaptanoğlu, "Benim için 3 aşk vardır: Vatan aşkı, aile aşkı ve kitap okuma aşkı. Bunlar olmazsa olmazdır benim için. Bunlar olmazsa yaşayamam, yaşamın bir anlamı olmaz" dedi.

"Armut kasalarını geç dolduruyordu, meğer altındaki gazeteleri okuyormuş"

Güler Kaptanoğlu'nun eşi Orhan Kaptanoğlu ise azimli ve tuttuğunu koparan bir kişiliğe sahip olduğunu söylediği eşinin okuma aşkını şöyle anlattı: "Bizler eksi gazeteleri paket yapmak için kullanırız. Mesela armut toplayacağımızda eski gazeteleri paketlerin altına sereriz. Ben 2-3 paketi bitirdim. Baktım Güler Hanım daha bir tane bile yapmamış. Meğer altına serdiğimiz gazeteye takılmış ve onu okumaya başlamış. Böyle olunca ben de bazen kızıyorum. Tatlı münakaşalarımız oluyor ama onun okumasını her zaman destekliyorum."