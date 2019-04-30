Gazipaşa'da Hasan Yılmaz fırtınası

GAZİPAŞA'DAN yıllar önce çalışmak için yurt dışına giden, Gazipaşa ve Anamur sınırında bulunan Kaşpazarı Yaylası Karamıklı mevkisinde her yıl 2 il ve 4 ilçe halkının katılımıyla Bahar Şenliği'nin düzenlenmesinde emeği geçen Bülent Ecevit Efe'nin organizasyonunda, dün akşam da Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda konser düzenlendi. Konsere Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ömer Güven, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konserde mahalli sanatçıların yanı sıra Ankara müziğinin sevilen seslerinden Hasan Yılmaz sahne aldı. Yaklaşık 4 saat süren konserde Hasan Yılmaz sevilen hareketli şarkıları ve oyun havalarıyla kalabalığı gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşturdu.