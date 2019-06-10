Gazipaşa'da başpehlivan Ahmet Selbest

GAZİPAŞA'DA her yıl düzenlenen Lamos Arana Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nin 7'ncisi, Selinus Sahili'nde yapıldı. Güreşleri Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz, Gazipaşa Güreş Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Gazioğlu ve çok sayıda vatandaş izledi. Küçükler, yıldızlar, gençler, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde düzenlenen güreşlere 290 pehlivan katıldı. Gün boyu süren müsabakalarda sporcular rakiplerini yenebilmek için kıran kırana mücadele etti.



LAMOS'UN AĞASI AKÇOCUK

Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nde gelecek yılın ağalık ihalesinde Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ihaleyi 10 bin liradan açtı. Mali müşavir Mustafa Akçocuk 35 bin liralık teklifle Gazipaşa Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nin yeni ağası oldu. Mustafa Akçocuk, "Bu sporu yaşatmamız lazım. Ağa adayı arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepimiz ağayız, hepimiz çalışanız, hepimiz işçiyiz. Güreşe destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.



BAŞPEHLİVAN AHMET SERBEST

Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nin finalinde Ahmet Selbest ile Fatih Kambur kol bağladı. Güreşçiler er meydanında kıyasıya mücadele etti. Normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamayan pehlivanlar uzatmalarda tekrar ter döktü. İlk puanı alanın galip geleceği uzatmalarda kazanan isim Ahmet Selbest oldu. İkinci Fatih Kambur, üçüncü Osman Aynur ve Ferhat Gökmen oldu. Güreşlerin sona ermesinin ardından dereceye girenlere madalyaları ve para ödülleri takdim edildi. Başpehlivan Ahmet Selbest, "Gazipaşa'da düzenlenen organizasyonda genç arkadaşlarımız vardı. Güzel bir mücadele, güzel bir güreş oldu. Böyle bir organizasyonda güreşmek ayrı bir zevk verdi. Alttan gelen genç kardeşlerimiz güzel mücadele verdi. Kazanmamız biraz da bizim tecrübemizden kaynaklandı" dedi.