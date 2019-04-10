Gazipaşa Belediyesi'nde ilk meclis

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve seçilen Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda Gazipaşa Belediyesi'nin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kültür Merkezi'ndeki toplantıya 16 CHP, 5 AK Parti ve 4 MHP'li meclis üyesi katıldı. Dua okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meclisin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yeni dönemin herkese hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "5 yıl içinde hep beraber, Gazipaşa'mız için çok güzel hizmetlere imza atacağız. İçimizdeki bütün arkadaşlarımı Gazipaşa için hizmet için çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Bu süreçte hepinize başarılar diliyorum, kutluyorum. Gazipaşa'mızda çok iyi bir seçim süreci geçirdik. Demokrasi şöleni yaşadık. Kırma dökme olmadı. Gazipaşa'ya yakışan bir seçim oldu. Her birimiz Gazipaşa'da yaşayan insanları temsil ediyoruz. Gazipaşa'mız için güzel hizmetler yapma dileğiyle" dedi. Toplantıda meclis katipleri, meclis başkanvekilleriyle encümen ve komisyon üyeleri seçildi. Yapılan oylamayla 1. Meclis Başkanvekili Onur Demir, 2. Meclis Başkanvekili Yalçın Özdemir oldu. Meclis katipliğine Cumhur Uğur ve Mehmet Yılmaz asil üye olarak seçilirken, Muzaffer Şirin ve Ali İhsan Yılmaz ise yedek üye olarak seçildi. Belediye encümenine Ulaş Özgen ve Mehmet Yüksel seçildi.

KOMİSYON SEÇİMLERİ YAPILDI

İmar Komisyonuna CHP'den Durmuş Ali Toker, Esin Bilgiç ile Ahmet Kalaycı, AK Parti'den İbrahim Tuncer, MHP'den ise Avni Atay seçildi. Plan Bütçe Komisyonu'na CHP'den Serkan Özkurt, Barış Sarıtaş ve Hasan Atay, AK Parti'den Mehmet Ali Kalaycı, MHP'den Murat Özgen seçildi. Tarihi Kentler Birliği'ne Onur Demir asil, Barış Sarıtaş ise yedek üye olarak seçilirken, Akdeniz Belediyeler Birliği'ne Zafer Tan ve Ulaş Özgen asil, Cumhur Uğur ise yedek üye olarak seçildi. Sağlıklı Kentler Birliği'ne Emine Yıldız üye olarak seçildi. Belediye Meclis Toplantısı'nın her ayın ilk pazartesi günü yapılması da karara bağlandı. 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi esnasında kararsızlık yaşandı. Önceki Belediye Başkanı Adil Çelik'in, 2018 yılı içerisinde yaptığı faaliyetlerin yer aldığı kitapçığı ellerine alan Başkan Yılmaz ve meclis üyeleri, raporu incelemeleri gerektiğini söyledi. 2018 yılı faaliyet raporunu incelemeden onaylama konusunda çekimser kalan Başkan Yılmaz, meclis üyelerine görüşlerini sordu. Meclis üyelerinin bir kısmı 'onaylayalım' derken, bir kısmı da raporu inceleyip devam meclisinde karar verilmesi gerektiğini savundu. 2018 yılı faaliyet raporunun devam meclisinde onaylanmasına karar verildi.