Gazipaşa Belediyesi'nde eylül toplantısı

GAZİPAŞA Belediyesi'nin eylül ayı meclisi Belediye Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na (SODEMSEN) üye olunması konusu gündeme geldi. Başkan Mehmet Ali Yılmaz, "CHP'nin Afyonkarahisar'da Belediye Başkanları Toplantısı yapıldı. Orada 'SODEMSEN' isimli kamu işverenleri sendikası kurulduğu ve bu sendikaya üye olunmasının uygun olacağı belirtildi. Bunun için de meclisten karar alınması gerekiyor. Sendika, kendine üye belediyeler adına işçi sendikalarıyla toplu sözleşmeler yapacak ve belediyeler arasında yardımlaşma sağlayacak" diyerek parti gruplarına söz hakkı verdi. CHP Grup Sözcüsü Ulaş Özgen, "Günümüzde sendikalaşma hayat şartlarının bir gereğidir. Üyeliğin kabul edilmesi taraftarıyım" dedi. İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel, "Türkiye'deki sendikacılık faaliyetlerini oldum olası sağlıklı bulmadım. Hepsi bir yerlere bağlı, özgür iradelerini ortaya koyamayan bir sendikal yapı geliştirdi. İYİ Parti olarak böyle bir şeyin içerisinde Gazipaşa Belediyesi'nin olmasını uygun bulmuyoruz" diye konuştu. AK Parti Grup Sözcüsü Şevki Çağlayan, "Yorum yapmaksızın 'hayır' diyoruz" dedi. MHP Grup Sözcüsü Murat Özgen de sendikaya üye olunmasına gerek olmadığını belirtti. CHP'nin evet oyuna karşılık, İYİ Parti, AK Parti ve MHP'nin hayır oylarıyla Gazipaşa Belediyesi'nin sendikaya üye olması oyçokluğuyla reddedildi.

STRATEJİK PLAN TARTIŞMASI

Toplantıda Gazipaşa Belediyesi'nin 2020- 2024 dönemini kapsayan 5 yıllık hedeflerini ve çalışma programını içeren Stratejik Planı görüşüldü. Başkan Mehmet Ali Yılmaz, "50 bin nüfusunu aştığımız için bundan sonra stratejik plan hazırlamamız gerekiyor. 2020- 2024 arası dönem için belediye olarak bu planı hazırladık" dedi. CHP Ulaş Özgen, "Yapmış olduğumuz ilk stratejik plan Gazipaşa'mıza hayırlı uğurlu olsun. İçeriğindeki tüm hususların belediye tarafından yerine getirileceğine olan inancımız tam. Mümkünse daha fazla hizmetlerin, daha fazla hedeflerin konulmasını ve yapılmasını talep ediyoruz ve bu stratejik planı kabul ediyoruz" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTE KADROLARINDAN GÖRÜŞ ALINABİLİRDİ'

Stratejik planı eleştiren İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel ise şöyle dedi: "Bundan sonra yapacağınız bütçe çalışmalarının hazırlanmış olan 5 yıllık stratejik planla uyumlu olması gerekmektedir. Stratejik planlar hazırlanış tekniği açısından, bu konuda uzman kimselerden görüş alınır, fikir alınır. Yasa, bölgede üniversite ve sivil toplum kuruluşları varsa buralardan görüş almayı uygun görür. Ben bu konuda bir eleştiri getireceğim. Gazipaşa Belediyesi stratejik plan hazırlamış, biz bu toplantıya gelmeden bir hafta önce öğrendik. İYİ Parti olarak, meclis üyelerine fikirleri sorulabilirdi, oturulup birlikte tartışılabilirdi, üniversitemiz var. Üniversite kadrolarından görüş alınabilirdi. Bir takım yeni fikirler açabilirdik. Biz Gazipaşa'yı marka değeri yüksek bir şehir hayal ediyoruz. Gazipaşa'nın 5 yılını planlayacaksak önemli konuları bu stratejik plana yazabilmiş olmalıydık. 5 yıllık sürede Gazipaşa'da neleri öngörüyoruz, hangi yatırımları öngörüyoruz, stratejik anlamda Gazipaşa'yı nasıl bir şehir olarak hayal ediyoruz, bunları görmek isterdik."

'TARIMLA İLGİLİ BİR TEK LAF EDİLMEMİŞ'

'Gazipaşa'yı turizm kenti yapacağız, aynı zamanda tarım kenti olarak da bütün dünyanın gündemine taşıyacağız' dediklerini aktaran Mehmet Yüksel, "Bu stratejik planda bir tek Güneyköy dışında turizmle ilgili bir yatırım öngörülmemiş. Tarımla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızın ortaya koyduğu taahhütler doğrultusunda, seçim meydanlarında, 'Gazipaşa'yı bir tarım kenti yapacağız, çiftçiyi destekleyeceğiz.' Sayın Muhittin Böcek 'Gariban köylüyü destekleyeceğim' dedi. Ama şu stratejik plan içerisinde tarımla ilgili bir tek laf edilmemiş. Gazipaşa'yı sosyal ve kültürel anlamda hangi kademe yükselteceğiz bunların olması gerekiyordu. Hiç kimseyle bir şey paylaşılmadan, 'kopyala yapıştır' ile öyle algılıyorum ve öyle yorumluyorum elimizde bir stratejik plan var. Bu doğru bir çalışma olmamış. İYİ Parti olarak sistemi tıkamamak adına bu stratejik plana evet diyeceğiz" dedi. AK Parti Grup Sözcüsü Şevki Çağlayan, "Stratejik plan bize göre de eksik olmuştur. İlk defa yapılmasından dolayı, siz bu kadarını başarabileceğinizi söylüyorsunuz. Kabul ediyoruz, evet diyoruz" derken, MHP Grup Sözcüsü Murat Özgen de "Daha iyisi olabilirdi ama sistemi tıkamamak adına biz de destek vereceğiz" dedi.





Belediye Başkanı Yılmaz, "Bu planı belediyemizin ilgili müdürleri hazırladı. Her birim kendi yapabileceklerini, yaptıkları toplantılarla ve aldıkları görüşlerle hazırladı. Ben de görüşümü söyledim. İlk kez hazırlanan bir plan. Eksikler olabilir. Ama ben isterdim ki İYİ Parti grubu adına konuşan Mehmet arkadaşımız, İYİ Parti'li başkan yardımcısının da katıldığı, ona da bağlı müdürlüklerin görüşünün bizzat yer alındığı bir plandır. Keşke son dakikada plan oylanırken değil de baştan söyleseydi. Biz de faydalansaydık" diye konuştu.





Konuşmalar sonrası 5 yıllık stratejik plan oybirliğiyle kabul edildi.





Toplantıda Gazipaşa Belediyesi'nin şirketi olan Selinus İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi bütçesine sermaye aktarımıyla ilgili konu da görüşüldü. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Belediyeden şirkete para aktaramıyoruz. Bize borcu olmadığına dair yazı getirmesi gerekiyor. Şirketin durumu iyi değil. Çok miktarda borcu var. Yeni yeni şirketin işlerine el atmaya başladım. Para aktaramayınca da şirket faaliyetlerini gerçekleştiremiyor. Şirketimiz parke, bordür taşı gibi yollarda kullandığımız malzemeleri üretiyor. Bunları üretebilmesi için de kuma, çimentoya ihtiyaç duyuyor. Bu şirkete para aktaramazsak bunları da ödeyemeyiz ve şirketin faaliyetleri durur. Şirkete yeni bir düzen verene kadar para aktarımının gerekli olduğuna inanıyorum" dedi.





CHP sözcüsü Ulaş Özgen, Gazipaşa halkına yapılacak hizmetlerin aksamaması adına sermaye aktarımının yapılması gerektiğine işaret etti.





İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel, şirketin sermayesinin 4.5 ve 7.5 milyon olarak gözüktüğünü, ancak ticaret sicilinde rakamın 10 bin lira olduğunu vurgularken, "Bu garip bir durum. Şirketin hesaplarının hepsi karşılığı olmayan, içi boş bir görüntü veriyor. Başkanımız ancak inceletebildim diyor. Seçimden sonra yoğun bir süreç yaşadık. Şu haliyle bu şirkete bu para aktarımının doğru olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.





AK Parti ve MHP grupları da çekimser kaldıklarını açıkladı. Konuşmaların ardından şirkete sermaye aktarımı oyçokluğuyla kabul edildi.