Gazipaşa Belediyesi'nde ekim meclisi

GAZİPAŞA Belediyesi'nin ekim ayı meclisi Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda Kültür Merkezi'nde yapıldı. İYİ Parti'li Mehmet Yüksel'in Gazipaşa Belediyesi uhdesinde olan parklarda kedi bakım evi oluşturulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. Raporda, Belediye Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygun gördüğü parklarda, ihtiyaç halinde kedi barınakları yapılmasının Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkisinde olduğu belirtilerek, meclis kararı alınmasına gerek olmadığı yönünde oybirliğiyle karar alındığı açıklandı.Konuyla ilgili konuşan CHP sözcüsü Ulaş Özgen, CHP olarak komisyon raporuna katılmadıklarını belirterek, İYİ Parti'li Yüksel'in sunduğu önergenin kabulü talep ettiklerini söyledi.Eylül ayı meclisinde önergeyi sunan İYİ Parti'li Mehmet Yüksel, "Bizim söylediğimiz kedi bakım evi yapılmasından öte sokak hayvanlarını korumak adına gönüllü birçok arkadaşımız var. Bu hayvanlara yem, su temin etmek adına uygunsuz yerlere de yem bırakıyorlar. Böylelikle çirkin görüntüler çıkıyor. Gazipaşa Belediyesi'nin hem bir farkındalık ortaya koyabilmesi hem de bu çarpıklığı ortadan kaldırabilmek adına önergemizin kabulünü talep ediyoruz" diye konuştu.AK Parti sözcüsü Şevki Çağlayan, gündem maddesine karşı olduklarını söyledi. Çağlayan, şöyle dedi:"Gazipaşa'da hayvanları toplama kampı gibi bir yere toplamak mümkün değil. Özellikle de kedileri. Bunun örneği başka ilçelerde olabilir. Göstermelik, turistlerin görmeleri için farklı bir konsept olarak 20 kadar kediyi barındırıyorlar. Bizim burada 2 tane parkımız var. Gazipaşa'da belki bin tane kedi var. Bunları toplayıp orada barındıracak halimiz yok."Konu mecliste görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun tersi yönünde karar alındı. Gazipaşa Belediyesi uhdesinde olan parklarda kedi bakım evi oluşturulması AK Parti ve MHP'nin hayır oyuna karşılık, CHP ve İYİ Parti'nin evet oylarıyla oyçokluğuyla kabul edildi.

GAZİPAŞASPOR'A DESTEK

MHP sözcüsü Murat Özgen ile MHP'li üyeler Avni Atay, Hasan Can ve Adem Uludağ'ın Gazipaşa Spor Tesisleri'nin eksikleri ve sporcuların malzeme eksiklerini gidermek adına belediyeden kaynak yaratılması talepleriyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. Komisyon raporunda, belediyenin ilçede bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapabilmesi için belediye kanunları çerçevesinde senede 1 defaya mahsus 20 bin TL'ye kadar meclisin belediye başkanına yetki vermesine katılanların oybirliğiyle karar verildiği belirtildi. Mecliste konu komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi. Yine Gazipaşa Spor Kulübü Başkanı Hasan Özdemir'in, 2019- 2020 sezonunda deplasmanda oynanacak müsabakalar için 1 otobüsün maç günlerinde ücretsiz verilmesine ilişkin dilekçesi de oybirliğiyle kabul edildi.Toplantıda Gazipaşa Belediyesi'nin şirketi olan Selinus İnşaat, İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne mesul müdür atanması ve maaşının belirlenmesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususu görüşüldü. CHP sözcüsü Özgen ve İYİ Parti'li Yüksel, Başkan Yılmaz'a yetkinin verilmesinin uygun olduğunu belirtti. CHP ve İYİ Parti'nin evet oylarıyla Başkan Yılmaz'a yetki verilmesi oyçokluğuyla kabul edildi.2020 yılı ve izleyen 2 yıllık bütçe tasarısının görüşülmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Konu ekim ayı içerisinde toplanacak olağanüstü mecliste görüşülecek.