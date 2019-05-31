Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz: Projeler devam edecek

GAZİPAŞA Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında belediye çalışmalarını değerlendirdi. Belediyecilikte sürekliliğin esas olduğunu belirten Yılmaz, önceki dönemde başlayan projelerin devam edeceğini ve kendi planlamalarını yılbaşından sonra yapacaklarını kaydetti. Başkan Yılmaz, "Bizden önce başlanan yatırımları olduğu gibi devam ettirmek istiyoruz. Kendi projelerimizi asıl 2020'de gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi. Belediyenin 87 milyon borcu bulunduğunu kaydeden Yılmaz, kaynak yaratarak zaman içerisinde bu borcu ödeyeceklerini söyledi. Esnafa olan borçları yavaş yavaş ödemeye başladıklarını vurgulayan Mehmet Ali Yılmaz, "Bize henüz intikal etmemiş olanları da koyarsak, 100 milyona yakın borcumuz var. Borç borcumuzdur, zaman içerisinde ödeyeceğiz. Kaynak yaratacağız. Ödeyebildiklerimizi ödeyeceğiz. Ancak beş yılda bu borcu ödeme imkanımız yok" diye konuştu. Başkan Yılmaz, gelir yaratmak ve borçları ödemek için bazı belediye arazilerini de satışa çıkaracaklarını kaydetti. Belediyenin tasarruf tedbirleri dolayısıyla iftar yemeği vermediğine değinen Yılmaz, "Bir iftar 150 bin lira tutuyor. Belediyemizin şu an böyle bir bütçesi yok" dedi.

PROJELER DEVAM EDECEK

Sert kış şartları nedeniyle ilçedeki tüm yolların bakım istediğine değinen Başkan Yılmaz, bu amaçla çalışma başlattıklarını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Valilik kanalıyla yürütülen projeler olduğunu da belirten Yılmaz, bu projelerin tamamlanmasına da destek verdiklerini ifade etti.

'TARİHİ YERLERİ TURİZME KAZANDIRACAĞIZ'

Başkan Yılmaz, Gazipaşa'nın turizmden de pay alması için çabalayacaklarını söyledi. Projeler geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Mehmet Ali Yılmaz, "Gazipaşa Kalesi'nin, Güney Kalesi'nin turizme açılması yönünde görüşmelerimiz devam ediyor. Otel inşaatlarıyla ilgili bir gelişme var. Otel yatırımcılarıyla görüşüyoruz. 2020 yılı içerisinde otel inşaatları da başlamış olur" diye konuştu.