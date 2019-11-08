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Gaziler Semt Spor Sahası törenle açıldı

Kepez Belediyesi’nin Gaziler Mahallesi’ne kazandırdığı semt spor sahası törenle hizmete açıldı.

ANTALYA 08.11.2019, 10:43
Gaziler Semt Spor Sahası törenle açıldı
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KEPEZ Belediyesi, ilçeye 28’nci semt spor sahasını kazandırdı. Gaziler Semt Spor Sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye 28’nci semt spor sahasını kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Eserler zincirine yeni halkalar eklemenin ve eklenen her halkanın güzelliğini ve sevincini birlikte yaşamanın en büyük mutluluk olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bugün Gaziler’de gençlerimize, çocuklarımıza, bambaşka bir yaşam alanı olacak, güzel bir spor tesisinin açılışını yapıyoruz. Bizi heyecanlandıran en önemli şey ise hemen yanı başımızda bulunan Gaziler Aile Yaşam Merkezimiz" dedi.

"Gaziler Mahallesi’ne yepyeni bir hayat"
Gaziler Aile Yaşam Merkezi’nin açılış için gün saydığına değinen Başkan Tütüncü, “Temelini birlikte attığımız ve emek emek yükselttiğimiz merkezimiz, çok yakında hizmete girecek. Merkezimiz, köyden mahalleye dönüşen Gaziler’deki hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden meslek kurslarına, emekli kahvesinden kütüphaneye, bilişim sınıflarına kadar sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek. Kültür sanat etkinliklerinin, düğün, mevlit, nişan, nikah yapılabilecek salonlarında yer aldığı Gaziler Aile Yaşam Merkezi ile mahalle sakinlerimiz şehrin sosyal yaşamına dahil olabilecek. Gaziler Mahallesine sosyal yaşam alanları ile yepyeni bir hayat getiriyoruz“ diye konuştu.

"Her yıl binlerce öğrenciye kurs"
Kepez Belediyesi’nin eğitime sağladığı katkılara da değinen Başkan Tütüncü, Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi’nde öğrencilere yönelik kurslarında açılacağını dile getirdi. Kepez Belediyesi’nin öğrencilere sağlanan etüt bakımından da Türkiye sıralamasında çok önemli bir yere sahip olduğuna da değinen Tütüncü, yılda 5 binden fazla öğrenciye kurs verildiğini ve bu konuda bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda belediyenin başarı sağladığını da sözlerine ekledi. Belediye Sağlık Merkezi hizmetlerine de değinen Başkan Tütüncü, sağlık hizmetlerinin Gaziler Aile Yaşam Merkezi’nde bambaşka bir seviyeye taşınacağını da vurguladı. Tütüncü, diyetisyenden psikologa kadar bir çok sağlık hizmetinin Belediye Sağlık Merkezi’nce verildiğini hatırlatarak, Gaziler sakinlerinin de burada bu hizmetlerle daha yakından buluşturulacağını da sözlerine ekledi. Her gün yaşayan bir yer olması içinde güzel bir Emekli Lokali’nin bulunacağını da açıklayan Tütüncü, günlük gazete ve haftalık, aylık dergilerin bulunacağı bu yeri güzel bir kitap okuma alanı olacağını belirterek, “Aile Yaşam Merkezi , Antalya belediyeciliğinde bir ilk olacak. Gaziler ve ardından da Duacı Aile Yaşam Merkezi’ni hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Antalya’nın ilçelerindeki birçok belediye binalarında bu kadar ihtişamı ve vatandaşların kullanabileceği sosyal alanları bulamazsanız” dedi.

"Kepezliler hizmetin en iyisine layık"
Gaziler Mahallesi’ne gönül borcu olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “2009 yılında göreve geldiğimizde, İl Özel İdaresi’nin hizmet alanında olmasına rağmen, ‘Benim hizmet alanım değil’ demedik. Mahalle muhtarımız burada. ‘Biz size hizmetlerin en güzelini götürürüz’ dedik. ‘Biz buradan ne kadar oy aldık?’ hiçbir zaman bunlara bakmıyoruz. Bu hizmet buraya gereklimi? Gerekliyse biz bu hizmeti buraya götürürüz. Hemşehrilerimizi de bir diğeri ile ayır etmeden, herkes hizmetin en güzeline layıktır anlayışı ile hizmet götürdük. Bu anlayışla hizmet üstüne hizmet koyduğumuz çalışmalarımıza devam edeceğiz“ diye konuştu.

Kurdele kesimi ile hizmete açıldı
Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Duacı Semt Spor sahasında Futbol Şenlikleri’nin başladığını da duyuran Başkan Tütüncü, “Duacı, Kirişçiler ve Odabaşı’nın kızları bugün öğretmenleri nezaretinde futbol oynuyor, maçlar yapıyorlar. İşte! Gaziler’deki kız öğrencilerimiz içinde burası hem futbol oynama, hem de diğer spor dallarını yapma imkanları sağlayacak. Bir dahaki sefere buraya Futbol Şenlikleri için ve ardından da Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışı için geleceğiz.” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından, Gaziler Semt Spor Sahası kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Semt Spor Sahasının açılışının ardından Başkan Tütüncü ve konuklar, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Gaziler Aile Yaşam Merkezi’ni gezdiler.

#kepez belediyesi #Gaziler Semt Spor Sahası #Gaziler Mahallesi #Antalya #antalya haber
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