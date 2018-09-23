Gazeteci Ümit Zehir’in organları 2 kişiye umut olacak

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi gazeteci Ümit Zehir, 19 Eylül tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Antalya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ümit Zehir’den cuma günü acı haber geldi. 2 gündür verdiği savaşı kaybeden Zehir’in haberini alan meslektaşları hastaneye akın etti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Zehir’in cenazesi dün sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla’ya gönderildi. Cenaze törenine Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve gazeteci meslektaşları katıldı.



2 kişiye umut oldu

Ümit Zehir’in hayatını kaybetmesinin ardından ailesinin böbreklerini bağışlayacağı öğrenildi. Ölüm haberiyle meslektaşları ve ailesini yasa boğan Zehir’in böbrekleri 2 kişiye umut olacak. AGC Başkanı Mevlüt Yeni konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ümit Zehir öyle insancıl bir gazeteciydi ki ailesi de onun hassasiyetine yakışan bir duyarlılık göstererek böbreklerini bağışladı. Bu bağış son yıllarda gerileyen organ bağışlarının artmasını sağlayacak ve herkese örnek olacak. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.