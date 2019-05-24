Galatasaray'ın şampiyonluğunu babasının mezarında kutladı

SPOR Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Lig bitmeden taraftarların da şampiyonluk kutlamaları başladı. En duygulu kutlama ise Antalya Uncalı Kent Mezarlığı'nda yaşandı. Erdinç Benteşen, annesi Candan Benteşen ile birlikte 5 yıl önce kanserden hayatını kaybeden koyu Galatasaraylı babasının kabri başında şampiyonluğu andı. "Babam" yazılı üniforma ve sarı kırmızılı bayrağı mezarın üzerine örten Benteşen, duygulu anlar yaşadı. Benteşen, mezar taşına da sarı kırmızı forma giydirdi.

Galatasaray fanatikliğinin kendisine babasından miras kaldığını belirten Benteşen, "Babam aşıladı bize Galatasaraylı olmayı, Simoviçlerle, Mondragonlarla, Suat ağabeylerle, Tugay Kerimoğlu bunlarla büyüdük biz. Bu bir sevda meselesi, renk meselesi. Sarı kırmızı renklerle babamı anmak istedim" diye konuştu.



"Nevizade geceleri unutulmaz"

Baba oğul maç anılarını anlatan Benteşen, "İstanbul'a giderdik, Nevizade geceleri unutulmaz. Mecidiyeköy'deki anılarımız, Fatih hocamızın şampiyonluktaki katkıları bunlar unutulmaz şeyler. Aramızdan ayrıldı diye onu unutacak değiliz, az da olsa burada babama hissettirmeye çalıştım. Bu babadan evlada geçen güzel bir tabu diye düşünüyorum, tabi tadında olmak şartıyla" dedi. Benteşen, şu an mezarından kalksa ona ne söylemek isterdin sorusuna, "Kesinlikle boynuna sarılıp, ilk kutlayacağım insan olurdu" karşılığını verdi. Benteşen, "Bizim sevdamız mezarda da devam ediyor işte" ifadelerini kullandı.

Çok zorlu bir şampiyonluk geldiğini aktaran Benteşen, takımı ve yöneticileri tebrik etti.