Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda farkındalığa çağrı

DÜNYADA en sık rastlanan kanser türü olan meme kanseri ile milyonlarca kadın savaşıyor. Her 8 kadından 1'inde gözlemlenen meme kanserinin tedavi edilebilir aşamada tespit edilmesi hayati önem taşıyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı, bu kapsamda 'Her şey farkında olmakla başlıyor' diyerek, Meva Meme Vakfı ile hazırladığı bilgilendirme broşürlerini, klasik müzik eşliğinde yolculara dağıttı. Yolcuların yanı sıra, bu önemli günde Opr. Dr. Gökhan Ateş Antalya Havalimanı'na davet edilerek, Fraport TAV Antalya Havalimanı çalışanlarına Meme Kanseri Farkındalık Semineri verildi.