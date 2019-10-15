Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda farkındalığa çağrı
Fraport TAV Antalya Havalimanı 'Erken teşhis hayat kurtarır' sloganından yola çıkarak Meme Kanseri Farkındalık Günü'nde yolcularını bilgilendirdi.
ANTALYA 15.10.2019, 15:39
DÜNYADA en sık rastlanan kanser türü olan meme kanseri ile milyonlarca kadın savaşıyor. Her 8 kadından 1'inde gözlemlenen meme kanserinin tedavi edilebilir aşamada tespit edilmesi hayati önem taşıyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı, bu kapsamda 'Her şey farkında olmakla başlıyor' diyerek, Meva Meme Vakfı ile hazırladığı bilgilendirme broşürlerini, klasik müzik eşliğinde yolculara dağıttı. Yolcuların yanı sıra, bu önemli günde Opr. Dr. Gökhan Ateş Antalya Havalimanı'na davet edilerek, Fraport TAV Antalya Havalimanı çalışanlarına Meme Kanseri Farkındalık Semineri verildi.
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