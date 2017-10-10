Fotoğrafçılardan kayıt dışı savaşı

ANTALYA Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mustafa Bayrak ile Fotoğrafçılardan Sorumlu Başkan Vekili Yılmaz Çamkesen, kaçak ve kayıt dışı düğün fotoğrafçılığın önüne geçmek için çalışma başlattı. Bir çiftin en önemli günleri için çekilen fotoğrafların profesyonel ve güvenilir kişilerce çekilmesi gerektiğini anlatan Başkan Mustafa Bayrak, emek hırsızlığıyla mücadele ettiklerini söyledi. Fotoğrafçılığın ciddi bir sanat olduğunu kaydeden Bayrak, "Yaz ve bahar döneminde öğrencisinden memuruna kadar eline fotoğraf makinesi alan pek çok kişi düğün fotoğrafı çekmeye çıkıyor. Özellikle sosyal medya üzerinde bağlantı kurarak vergisiz, algısız çalışıyorlar. Kayıt dışı çalışanlara fotoğraf çektiren vatandaş daha sonra birçok noktada sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntılar da bizim odamıza şikayet olarak geliyor. Oda olarak Antalyalıları uyarmakla üyelerimizin haklarını korumakla yükümlüyüz" dedi.

GELEN ŞİKAYETLER

Vatandaşların odaya sık sık 'Konuştuğumuz yer ve mekanda çekim yapılmadı, çekime başkaları geldi, çekim ekipmanları eksikti, çekilen fotoğrafları kaybettiler, örnek gösterdikleri albümü yapmadılar, fotoğraflarımızı zamanında alamadık, çeken kişiye ulaşamıyoruz, kaparo aldılar çekim günü gelmediler" gibi şikayetler aldıklarını vurgulayan Bayrak, "Oda kaydı olmayan, kayıt dışı çalışan bu kişiler hem bizi hem de vatandaşı zor durumda bırakıyor. Bu nedenle kayıt dışı çalışan kişilere karşı çalışma başlattık" diye konuştu.

ZABITAYLA DENETİM YAPILIYOR

Antalya'da kayıtlı 300'ün üzerinde profesyonel fotoğrafçı bulunduğunu anlatan Başkan Vekili Yılmaz Çamkesen de korsan fotoğrafçılığa karşı reklam ve ilanla mücadele başlattıklarını söyledi. Otobüslere ilanlar astıklarını anlatan Çamkesen, "Kayıt dışı çalışan fotoğrafçılarla mücadelemiz tüm Türkiye'ye örnek oldu. Antalya'da başlattığımız proje, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi farklı şehirlerdeki odalar tarafından da uygulanmaya konuldu. Antalyalı profesyoneller olarak Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle popüler çekim yerlerinde denetim yapıyoruz" diye konuştu.

'ODA ÜYESİ FOTOĞRAFÇILARI TERCİH EDİN'

Oda kaydı bulunmayanlar hakkında işlem yaptıklarını vurgulayan Yılmaz Çamkesen, "Vergisini ödeyen, sigortalı işçi çalıştıran fotoğrafçıların hakkını koruyacağız. Kaçak çalışanlar profesyonellere nazaran daha az para istiyor ancak iş kalitesi ve güvenirliliği yok denilecek kadar az. Bu nedenle Antalyalıları uyarıyoruz. Mutlu günlerinde üzülmek istemiyorlarsa mutlaka oda üyesi fotoğrafçıları tercih etsinler" dedi.

