Fırtınanın ardından çıktığı avla yüzü güldü

AKSU'da çiftçilik yapan 38 yaşındaki Hasan Sargın, Antalya’da 1 haftadır etkili olan şiddetli fırtına ve hortumun ardından dün ilk defa denize açıldı. Teknesi ile denize ağını rastgele atarak geri dönen Sargın, sabah ağını toplamak üzere denize gittiğinde gördüğü 1,5 metre uzunluğundaki Çatalkuyrukla şaşkına döndü. Evde tartılan balık 18 kilo geldi. Balığı yemeden müşterisini arayan Sargın, dev balığı 750 TL karşılığında bir vatandaşa sattı.



'BİR DE BAKTIM 1.5 METRE BALIK'

Hayatında ilk defa bu kadar büyük balık yakaladığını belirten Sargın, “Fırtına nedeni ile uzun zamandır denize açılamadık. Dün akşam ilk defa denize açıldık. Ağımı attım geri döndüm. Normalde pek balığa çıkmam. Sabah toplamak için gittiğimde ise ağımın durmadan sallandığını gördüm. Bir de baktım 1,5 metre uzunluğunda bir balık. Hemen çekerek eve geldim. Çok mutlu oldum. 18 kilo geldi. 750 TL’ye hemen alıcısına verdim. 12 saatte 750 TL kazandım. Çok mutlu oldum” dedi.