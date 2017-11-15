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Fırtına ve hortum Kaş'ta villaları vurdu

Antalya'nın batı ilçelerinde iki gün önce etkili olan fırtına ve hortum Kaş'ta birçok villada hasara neden oldu.

Fırtına ve hortum Kaş'ta villaları vurdu

Antalya'nın batı ilçelerinde iki gün önce etkili olan fırtına ve hortum Kaş'ta birçok villada hasara neden oldu.

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:19
Fırtına ve hortum Kaş'ta villaları vurdu
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ANTALYA'NIN batı ilçelerinde iki gün önce etkili olan fırtına ve hortum Kaş'ta birçok villada hasara neden oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle, bazı araçlar üst üstte geldi, villaların çatıları uçtu.

Antalya'nın Kaş, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde pazartesi günü akşam saatlerde fırtına ve hortum etkili oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle yüzlerce sera ve onlarca evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kaş'ın turizm yeri olan Çukurbağ Yaramadası ile Gökseki, Kemer ve Uğrar mahallelerindeki lüks villaların çatıları uçtu. Birçok villanın çatısı tamamen uçarken, bazılarının da kiremitleri söküldü. Araçların üst üste geldiği fırtına ve hortumda ağaçlar da yerinden söküldü. Fırtına ve hortumun ardından ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'i telefonla arayıp bilgi aldı.

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Fırtına Ve HortumKaşVillaAntalya
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