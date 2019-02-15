Fırıncıların zam isteği reddedildi

ANTALYA Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Fırıncılar Odası'na kayıtlı 300 fırının, ağustos ayından bu yana artan maliyetler nedeniyle 77'si icralık, 75'i satılık, 25'i ise kepenk kapattı. Ticaret Bakanlığına fiyat artışı için 3 başvurunun da reddedildiğini anlatan Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, ekmekte fiyat artışının sadece Sakarya'da uygulandığını söyledi.

GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK

Mustafa İnce, doğalgaz, elektrik, dağıtım (akaryakıt) ve un gibi girdi maliyetlerinin artmasıyla fırıncıların zor günler yaşadığını belirtti. Konutlara yapılan doğalgaz ve elektrik gibi yüzde 10-20'lik zamların ticarethanelere yaklaşık yüzde 50 oranında yansıdığını anlatan Başkan İnce, “ 2018 Haziran ayı faturalarında doğalgaz 3 bin 800 TL, elektrik 1300 TL, un 72 TL ve maya 45 TL'ydi. Ocak 2019'da ise 7 bin 500 TL doğalgaz, 2 bin 900 TL elektrik, 105 TL un ve 75 TL maya faturalarımız var. Geçen hafta un maliyetlerinin düşürüleceği haberlerine rağmen bir zam daha aldık. Şu anda unun fiyatı 110 TL. 36 ay önce 1 kilo ekmek 5 liraydı, şimdi de 5 lira. Girdiler çok yüksek, fırıncıların belini büktü. Biz 200 gram ekmeği 1 liradan satıyoruz. Girdi fiyatlarının yükselmesiyle ekmekte fiyat artışı yapmak istedik. Bunun için Ticaret Bakanlığı'na başvurularda bulunduk. 3 defa reddedildi ve fiyat artışı yapılmayacağı bildirildi" diye konuştu.

300 FIRINCIDAN 77'Sİ İCRALIK, 75'İ SATILIK, 25'İ İSE KEPENK KAPATTI

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, sözlerine şöyle devam etti: “Ağustos ayından bu yana 300 fırıncı esnafımızdan 25'i kepenk kapattı. 77'si icralık olurken, 75 fırıncı ise iş yerlerini satılığa çıkardı. Çoğu esnafımız şoför ücretini ödeyemediği için ekmek dağıtımını kendi yapmaya başladı. Fırıncılar elindeki avcundaki birikimleri satarak ayakta kalmaya çalışıyor. Bazıları ustaların parasını bile veremiyor. Faturaları ödemekte zorlanıyoruz. Fırıncılar araçlarını, tarlalarını, elindeki birikimleri satarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ticarette iki türlü zarar vardır; bir malı 10 liraya alırsınız 13 liraya satmanız lazımdır ama sürüm olsun diye 10 liralık malı 11 liraya satarsınız. Ya da olmadı aldığınız fiyata satarsınız. Bu kardan zarardır. Şu an biz 10 liralık malı 6-7 liraya satıyoruz. Bir ekmeğin iş yeri maliyeti 1 lira 10 kuruş, nakliye eklenince ekmeği 1 lira 25-30 kuruşa vermemiz lazım ki market de bunu 1 lira 50 kuruşa satacak. Eğer ekmeği toptan 1 lira 25 kuruşa verirsek biz de 15 kuruş para kazanırız." Ekmekte resmi fiyat artışının sadece Sakarya'da olduğunu anlatan Mustafa İnce, “Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın başkan olduğu ilde ekmekte fiyat artışına gidildi. Normalde 1 kilo ekmeğin 5 lira olduğu yurt genelinde, sadece Sakarya'da 1 kilo ekmek 6 lira. Bu nasıl oluyor" dedi. Durum böyle giderse fırıncılık sektörünün batacağını anlatan Başkan İnce, “Zamanında semerciliği, kalaycılığı unutulmaya yüz tutmuş meslekleri desteklemedikleri için bazı meslekler yok yolup gitti. İnanın o gruba biz de gireceğiz. O zaman da sermayesi çok iyi birisi gelecek, ekmek tek kişinin elinden çıkacak. Bugün 1 liraya yediğimiz ekmeği o gün 2.5 liraya yiyeceğiz. Ve ekmek fiyatlarını o belirleyecek. Fırıncılık batırılmaya yüz tutmuş meslekler arasına girecek" diye konuştu.



