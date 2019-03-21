Fırıncılardan 'ucuz ekmek' çıkışı

MUSTAFA İnce, un, maya, elektrik ve SSK primi gibi maliyetlerin ortalama yüzde 47 oranında arttığını, girdi fiyatlarının çok yüksek olduğunu, buna rağmen ekmeği 1 liradan sattıklarını anlattı. İnce, “200 gram ekmek 1 liradan satılıyor ama maliyeti 1 lira 15 kuruş. Fırıncılar zarar ediyor. İş yerinde küçülme hatta kepenk kapatmaya kadar gidiyorlar. Buna rağmen Antalya'nın bazı bölgelerinde ekmek 60 kuruşa satılıyor. Maliyeti 1 lira 15 kuruş olan ekmek nasıl oluyor da 60 kuruşa satılıyor? Bunu aklımız almıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Bu yerlerde vergi, ruhsat denetimleri ne sıklıkla yapılıyor? Maliyetler, girdi fiyatları bu kadar yüksekken nasıl oluyor da maliyetinin yarısına satış yapılıyor? Fırınlara sık sık denetim yapılması gerekiyor. Hem insan sağlığı için hem de yasalara uygun iş yapıp yapmadıklarının araştırılması gerekiyor" diye konuştu.



EKMEK İSTAFI EN ÇOK KEPEZ'DE



Ekmek israfının sebepleri arasında ikinci sırada ruhsatsız yapılar olduğunu belirten İnce, ruhsatsız yapıların en çok Kepez ilçesinde olduğunu söyledi. Muratpaşa ve Konyaaltı'nda çok az ekmeğin israf olduğunu, belediye tarafından fırınların denetlendiğini anlatan İnce, Kepez'de fırın denetimlerinin az olduğunu söyledi. İnce, “Ekmek israfı en çok Kepez'de. Oradaki denetimler diğer merkez belediyelere göre daha az. Ruhsatsız yapılar çok fazla. Antalya'da fırıncıların yüzde 60'ı değişik meslek gruplarından geliyor. Örneğin bazı yerlerde pide yapılıyor iş yerinde fırın olduğu için ekmek üretilip satılıyor. Böyle yerlerde ruhsatsız yapılar mevcut. Bu yapıların denetlenmesi gerekiyor" diye konuştu. Kepez ilçesinde fırıncılık yapan Mehmet İnce, son dönemde artan maliyetler nedeniyle iş yerindeki bazı çalışanlarını çıkardığını, her ay zarar ettiğini anlattı. Mehmet İnce, “200 gram ekmeği 1 liradan satıyoruz. Dağıtım maliyetiyle birlikte 1 lira 25 kuruşu buluyor. Bizim zaten her ekmekten 25 kuruşluk zararımız var. Buna rağmen bazı yerlerde ekmek 60 kuruştan satılıyor. 60 kuruşa ekmek mi olur? O ekmeği nasıl yapıyorlar? Una yüzde 55 oranında zam geldi. Bazı un fabrikalarını dolandıran şebekeler ise unun çuvalını 80-90 lira arasında satıyor. Aynı marka un fabrikada 105 lirayken bu dolandırıcı şebekeler unu 80 liradan veriyor. 60 kuruşa ekmek satan fırınların da un fabrikalarını dolandıran şebekelerin de araştırılmasını, denetlenmesini istiyoruz" diye konuştu.