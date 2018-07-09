Firari askerden 17 gündür haber alınamıyor

BAĞLI bulunduğu birlikten firar ederek Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen askerden 17 gündür haber alınamıyor.

İddiaya göre, vatani görevini yapan Mustafa Topuz (21), 21 Haziran tarihinde vatani görevini yaptığı birliğinden kaçarak Manavgat'a geldi. Annesi ve babası işte olduğu saatlerde eve gelerek kapıyı zorlayan Topuz, komşuların kendisini görmesi üzerine kaçarak uzaklaştı. Mustafa Topuz'un babası, günlerdir oğlundan haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Baba Topuz, oğlunu gören veya yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 15:51