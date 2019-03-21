Finikeli afetzedelere 1.3 milyonluk yardım

FİNİKE'de, 24-26 Ocak tarihinde yaşanan hortum, fırtına, dolu sonucu Hasyurt, Turunçova, Sahilkent ve Yeşilyurt mahallelerinde çok sayıda tarımsal alan zarar gördü. Tek gelir kaynağı tarım olan ve tarım sigortası (TARSİM) kapsamı dışında kalan afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve tarımsal faaliyetlerine devam edebilmeleri amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından zarar gören çiftçilere dağıtılmak üzere 1 milyon 339 bin 817 lira gönderildi. Finike Kaymakamlığı Acil Destek Hesabı'na gönderilen afet yardım ödeneğin, TARSİM kapsamı dışında kalan üreticilere bugün itibariyle dağıtımı yapılacak. Dağıtımdan yararlanacak olan üreticiler TC Kimlik Numaralarına açılmış olan hesaplarından nüfus cüzdanlarıyla işlem yapabilecek.

