Finike'de Uçurtma Şenliği

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Finike Şubesi tarafından Uçurtma Şenliği düzenlendi. ADD Finike Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel 12'nci Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Finike'de Uçurtma Şenliği
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SAHİLDE düzenlenen şenliğe, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür vekili Fikret Özen, ADD Finike Şube Başkanı Atila Öztürk'ün yanı sıra aileler çocuklarıyla katıldı. Şenlikte 7'den 70'e birçok kişi uçurtmalarıyla gökyüzünde görsel şölen yarattı. Canan Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de şenlikte çocukların yüzlerini boyayarak destek verdi. Çocukların büyük heyecan yaşadığı şenlikte uçurtma yarışması yapıldı. Uçurtma yarışmasında el yapımı uçurtmasıyla Emin Akın İlkokulu öğrencilerinden Damla Terkioğlu, hazır uçurtma kategorisinde Atatürk İlkokulu'ndan Efe Aydın, aynı okuldan el yapımı uçurtma ile Baran Kerem Özkan birinci oldu. Yarışmada farklı kategoride dereceye giren toplam 35 çocuğa madalya verildi. ADD Finike Şubesi Başkanı Atila Öztürk, şenliğe katılan tüm davetlilere ve etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. Öztürk, anne ve babaların çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirmelerinden mutluluk duyduklarını söyledi.

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