FİNİKE Canan- Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Finallerde ilkokul kategorisinde Çavdır İlkokulu öğrencisi İclal Akçura, ortaokullar kategorisinde Çavdır Ortaokulu öğrencisi Melisa Kocakaya, liseler kategorisinde Gıyaseddin Anadolu Lisesi öğrencisi Selin Tetik ilçe birincisi oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş yarışmanın ardından dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Finike'de İstiklal Marşı okuma yarışması
Finike'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Haftası dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması'nın finalleri yapıldı
FİNİKE Canan- Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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