Finike'de İstiklal Marşı okuma yarışması

 Finike'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Haftası dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması'nın finalleri yapıldı

Finike'de İstiklal Marşı okuma yarışması
banner404

FİNİKE Canan- Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Finallerde ilkokul kategorisinde Çavdır İlkokulu öğrencisi İclal Akçura, ortaokullar kategorisinde Çavdır Ortaokulu öğrencisi Melisa Kocakaya, liseler kategorisinde Gıyaseddin Anadolu Lisesi öğrencisi Selin Tetik ilçe birincisi oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş yarışmanın ardından dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da Portakal temalı Erasmus programı
Antalya'da Portakal temalı Erasmus programı
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479