Finike'de Burcu Güneş fırtınası esti

FİNİKE Festivali kapsamındaki Burcu Güneş konseri Finike Fuar Alanı'nda yapıldı. Konseri Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Finike Belediyesi başkan yardımcıları Sıdıka Gökyar Kızılca ve Cavit Aktar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Burcu Güneş konserinden önce Yuvalı Mahallesi saz ekibi konser verdi. Saz ekibine meclis üyeleri tarafından hediye verildi. Saat 23.30 sıralarında sahneye çıkan Burcu Güneş, temposu yüksek bir konser verdi. Konserin bir bölümünde Türk Halk Müziği ve Türk Pop Müziği'nin sevilen eserlerini seslendiren şarkıcı, güçlü ses ve yorumuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, konserin sonunda Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'u da sahneye davet ederek Burcu Güneş'e, çiçek, portakaldan üretilen yöresel ürünler, şeker oranı düşük Ernez çam balı ve iğne oyalı yazma hediye etti.